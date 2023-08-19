Respon Luar Biasa Dari Fans JKT48! Sesi Shopee Live Erigo bersama Raffi Ahmad Tembus Rekor Omzet Rp5 Miliar Kurang dari 10 Menit

Jakarta- Pasti tidak asing dengan brand fashion lokal kebanggaan tanah air satu ini? Erigo yang sudah berhasil membawa produknya ke mancanegara tidak pernah berhenti memberikan kejutan dan inovasi baru bagi masyarakat Indonesia. Kini Erigo kembali menorehkan pencapaian baru saat menghadirkan sesi live streaming di Shopee Live dan berkolaborasi dengan Raffi Ahmad! Perjalanan panjang bersama Shopee ternyata memberikan motivasi dan semangat buat Erigo mengembangkan bisnisnya. Dengan keunggulan dan jangkauan luas yang fitur Shopee Live tawarkan, hari ini, Erigo bersama Raffi sukses pecahkan rekor penjualan sebesar Rp5 Miliar dalam waktu kurang dari 10 menit!

Baru saja memulai sesi spesial live shopping dari kanal Erigo Store di Shopee Live, antusiasme pengguna setia Shopee sangat luar biasa hingga Raffi menyampaikan kabar gembira melalui unggahan sosial media @raffinagita1717 dengan caption “TOP MANTAP IS THE BEST Rp5 Miliar cuman ga sampe 10 menit bersama @erigostore / @shopee_id Alhamdulillah <3”

(IG Post @raffinagita1717)

Melalui unduhan video tersebut, terlihat teriakan kebahagiaan, tidak hanya dari Raffi Ahmad, tetapi juga Muhammad Sadad yang merupakan pemilik dari brand lokal Erigo serta Zee salah satu personil JKT 48. Prestasi luar biasa pada 10 menit pertama dengan omset penjualan yang tinggi yaitu 5 Milyar ternyata spesial di Shopee Live, produk exclusive limited edition Erigo x JKT Zee juga berhasil terjual lebih dari 33RB.

Antusiasme dan respon positif dari pengguna Shopee, fans AA Raffi, dan pecinta produk Erigo sangat mendukung jalannya sesi live shopping pada hari Jumat (18/8/2023) kemarin. Promo menarik dibagikan oleh Erigo pada sesi live shopping di Shopee Live. Ragam produk Erigo mulai dari Hoodie, Kemeja, Kaos dengan berbagai style di sajikan untuk memenuhi setiap preferensi pengguna Shopee, khususnya dengan promo spesial, diskon 50% hanya di Shopee Live. Belanja Paling Murah dan Paling Lengkap di Shopee.

