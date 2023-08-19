Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS

Respon Luar Biasa Dari Fans JKT48! Sesi Shopee Live Erigo bersama Raffi Ahmad Tembus Rekor Omzet Rp5 Miliar Kurang dari 10 Menit

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |06:47 WIB
Respon Luar Biasa Dari Fans JKT48! Sesi Shopee Live Erigo bersama Raffi Ahmad Tembus Rekor Omzet Rp5 Miliar Kurang dari 10 Menit
Zee (Foto: Dok Instagram @jkt48.zee)
A
A
A

Jakarta- Pasti tidak asing dengan brand  fashion lokal kebanggaan tanah air satu ini? Erigo yang sudah berhasil membawa produknya ke mancanegara tidak pernah berhenti memberikan kejutan dan inovasi baru bagi masyarakat Indonesia. Kini Erigo kembali menorehkan pencapaian baru saat menghadirkan sesi live streaming di Shopee Live dan berkolaborasi dengan Raffi Ahmad! Perjalanan panjang bersama Shopee ternyata memberikan motivasi dan semangat buat Erigo mengembangkan bisnisnya. Dengan keunggulan dan jangkauan luas yang fitur Shopee Live tawarkan, hari ini, Erigo bersama Raffi sukses pecahkan rekor penjualan sebesar Rp5 Miliar dalam waktu kurang dari 10 menit!

Baru saja memulai sesi spesial live shopping dari kanal Erigo Store di Shopee Live, antusiasme pengguna setia Shopee sangat luar biasa hingga Raffi menyampaikan kabar gembira melalui unggahan sosial media @raffinagita1717 dengan caption “TOP MANTAP IS THE BEST Rp5 Miliar cuman ga sampe 10 menit bersama @erigostore / @shopee_id Alhamdulillah <3”

 

(IG Post @raffinagita1717)

Melalui unduhan video tersebut, terlihat teriakan kebahagiaan, tidak hanya dari Raffi Ahmad, tetapi juga Muhammad Sadad yang merupakan pemilik dari brand lokal Erigo serta Zee salah satu personil JKT 48. Prestasi luar biasa pada 10 menit pertama dengan omset penjualan yang tinggi yaitu 5 Milyar ternyata spesial di Shopee Live, produk exclusive limited edition Erigo x JKT Zee juga berhasil terjual lebih dari 33RB.

Antusiasme dan respon positif dari pengguna Shopee, fans AA Raffi, dan pecinta produk Erigo sangat mendukung jalannya sesi live shopping pada hari Jumat (18/8/2023) kemarin. Promo menarik dibagikan oleh Erigo pada sesi live shopping di Shopee Live. Ragam produk Erigo mulai dari Hoodie, Kemeja, Kaos dengan berbagai style di sajikan untuk memenuhi setiap preferensi pengguna Shopee, khususnya dengan promo spesial, diskon 50% hanya di Shopee Live. Belanja Paling Murah dan Paling Lengkap di Shopee.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187400//pnm_apresiasi_karyawan-Npfv_large.jpeg
Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187372//ilustrasi_memilih_kulkas-hDAQ_large.jpeg
Murah, Ringkas, Berkualitas! Ini Kriteria Kulkas yang Cocok untuk Anak Kost
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187335//kementerian_umkm-r0nW_large.jpg
Kementerian UMKM Bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187307//pbjt_makanan_dan_minuman_bapenda_jakarta-6u5m_large.jpg
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/391/3187303//soundrenaline_palembang_dongker_x_jason_ranti-oxH1_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Palembang: Festival Musik dan Gaya Hidup yang Hubungkan Kreativitas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement