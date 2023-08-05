Perjalanan Sukses JINISO, Brand Fashion Lokal yang Perluas Jangkauan Bisnisnya bersama Shopee

JAKARTA - Bagi Dian Fiona, fashion adalah kebutuhan untuk melengkapi jawaban dari suatu permasalahan dan di saat yang sama juga untuk menghadirkan solusi bagi setiap individu untuk dapat tampil percaya diri dan nyaman saat melakukan segala aktivitas. Itulah latar belakang dari terciptanya JINISO.

Siapa sangka ternyata fashion memiliki peran dan arti lebih luas dalam kehidupan kita? Menjadi kebutuhan primer, cara bergaya dan produk pakaian adalah tiga hal yang kerap dikaitkan dengan definisi fashion.

Akan tetapi, selain tiga hal tersebut, nyatanya fashion juga merupakan ruang ekspresi diri yang digunakan sebagai medium untuk merepresentasikan kepribadian individu yang menggunakannya.

Dengan hal tersebut, bagi sebagian orang, fashion merupakan salah satu elemen yang dapat membantu seseorang memahami orang terdekat, khususnya pasangan.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, “Di Shopee, kategori fashion terus menjadi kategori favorit pengguna di tiap kampanye yang kami hadirkan. Salah satu alasannya adalah perkembangan variasi produk dan tren fashion yang membuat antusias masyarakat semakin tinggi. Beragam tren fashion yang muncul ini menciptakan fashion style yang berbeda bagi tiap orang yang bisa menunjukkan ciri khas dirinya."

"Melalui acara hari ini, kami berharap masyarakat bisa menjadikan fashion sebagai cara untuk memahami orang terdekat dan mendapatkan inspirasi untuk menciptakan fashion style yang sesuai dengan diri sendiri dan orang terdekat. Sehingga puncak kampanye Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan momen spesial bersama pasangan maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan fashion dengan lebih bijak, terlebih dengan rangkaian penawaran menarik selama satu hari penuh yang kami siapkan,” tambahnya.