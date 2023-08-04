Performa Membaik, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Tak Besar Kepala

PERFORMA membaik, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan tak besar kepala. Ganda putra Indonesia itu baru saja menyingkirkan rekan senegaranya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di babak 16 besar Australia Open 2023.

Pramudya/Yeremia tidak meraih kemenangan itu dengan mudah. Mereka perlu melalui perjuangan sengit di Quaycentre, Sydney, Australia, pada Kamis (3/8/2023) demi menang dengan skor 21-18 dan 21-17.

"Hari ini performa kami cukup baik. Kami bisa menang karena kami lebih siap, meski bertemu lawan sendiri, menangnya juga tipis," ucap Yeremia seusai laga, Kamis (3/8/2023).

"Memang susah bertemu teman sendiri. Karena masing-masing sudah tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Hanya yang lebih siap, dia yang akan menang," tambah Pramudya.

Pramudya menuturkan bahwa permainannya yang lebih tenang sehingga bisa mengontrol pertandingan menjadi kunci. Meski masih ada error, mereka menjadi lebih dominan di tengah lapangan.