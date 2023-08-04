Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jelang FIBA World Cup 2023, Panitia Pastikan Persiapan Indonesia Sudah Matang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:11 WIB
Jelang FIBA World Cup 2023, Panitia Pastikan Persiapan Indonesia Sudah Matang
Persiapan Indonesia untuk jadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 sudah matang. (Foto: Instagram/fibawc)
A
A
A

JAKARTA – Persiapan Indonesia dipastikan sudah matang untuk menyambut FIBA World Cup 2023 yang akan digelar kurang lebih sebulan lagi. Tepatnya Piala Dunia Basket 2023 tersebut akan digelar pada 25 Agustus sampai 10 September 2023.

Pernyataan Indonesia sudah benar-benar siap menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 itu pun disampaikan langsung oleh Head Marketing LOC, Stephen Walangitang.

Indonesia mulai menyiapkan diri sebagai baik mungkin sebagai tuan rumah sejak ditunjuk menggelar turnamen FIBA World Cup 2023 bersama Jepang dan Filipina. Kini, Stephen memastikan semua sektor mulai dari keamanan, kesehatan, hingga komersial sudah baik.

Stephen juga mengatakan penjualan tiket opening ceremony bahkan sudah laku hingga 95 persen. Penjualan tiket bisa diakses secara online maupun on the spot (OTS) lewat ticket box Indonesia Arena.

"Sejak diumumkan jadi tuan rumah kita langsung sibuk persiapkan ini semua. Kami antusias. Tiket sudah dijual, hari pertama untuk opening cermony ada 95 persen lebih yang terjual. Jadi dari segi komersial kita sudah siap semua," ujar Stephen dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Indonesia Arena jadi venue FIBA World Cup 2023

"Kita juga punya area yang baru dan sudah dipakai timnas kita. Kesiapan kepanitian kita juga sudah siap baik dari keamanan, hospitality dan lain-lain," lanjutnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi), Nirmala Dewi, juga mengaku tidak khawatir dengan persiapan panitia. Namun dia menekankan soal sosialisasi terkait FIBA World Cup 2023 ini agar terus digencarkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement