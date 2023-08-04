Jelang FIBA World Cup 2023, Panitia Pastikan Persiapan Indonesia Sudah Matang

JAKARTA – Persiapan Indonesia dipastikan sudah matang untuk menyambut FIBA World Cup 2023 yang akan digelar kurang lebih sebulan lagi. Tepatnya Piala Dunia Basket 2023 tersebut akan digelar pada 25 Agustus sampai 10 September 2023.

Pernyataan Indonesia sudah benar-benar siap menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 itu pun disampaikan langsung oleh Head Marketing LOC, Stephen Walangitang.

Indonesia mulai menyiapkan diri sebagai baik mungkin sebagai tuan rumah sejak ditunjuk menggelar turnamen FIBA World Cup 2023 bersama Jepang dan Filipina. Kini, Stephen memastikan semua sektor mulai dari keamanan, kesehatan, hingga komersial sudah baik.

Stephen juga mengatakan penjualan tiket opening ceremony bahkan sudah laku hingga 95 persen. Penjualan tiket bisa diakses secara online maupun on the spot (OTS) lewat ticket box Indonesia Arena.

"Sejak diumumkan jadi tuan rumah kita langsung sibuk persiapkan ini semua. Kami antusias. Tiket sudah dijual, hari pertama untuk opening cermony ada 95 persen lebih yang terjual. Jadi dari segi komersial kita sudah siap semua," ujar Stephen dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

"Kita juga punya area yang baru dan sudah dipakai timnas kita. Kesiapan kepanitian kita juga sudah siap baik dari keamanan, hospitality dan lain-lain," lanjutnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi), Nirmala Dewi, juga mengaku tidak khawatir dengan persiapan panitia. Namun dia menekankan soal sosialisasi terkait FIBA World Cup 2023 ini agar terus digencarkan.