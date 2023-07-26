Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Rivalitas Panas yang Sempat Hebohkan Bulu Tangkis Dunia, Nomor 1 Libatkan Anthony Ginting

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |03:02 WIB
5 Rivalitas Panas yang Sempat Hebohkan Bulu Tangkis Dunia, Nomor 1 Libatkan Anthony Ginting
Anthony Ginting pernah bersaing sengit dengan Kento Momota (Foto: PBSI)
A
A
A

DERETAN 5 rivalitas panas yang sempat hebohkan jagat bulu tangkis dunia menarik untuk diulas. Salah satu di antaranya melibatkan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting.

Tidak hanya di sepakbola, dunia bulu tangkis juga memiliki kisah rivalitas panas yang menghebohkan dunia. Panasnya persaingan ini bahkan sampai membuat pecinta bulu tangkis di seluruh dunia menantikan setiap pertandingan yang mempertemukan keduanya.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Hal ini tidak lepas karena pertandingan tersebut selalu berjalan sengit. Bahkan tidak jarang menghadirkan banyak drama yang tidak terduga.

Berikut Okezone rangkum, 5 rivalitas panas yang sempat hebohkan jagat bulu tangkis dunia.

5. Susy Susanti vs Bang Soo-hyun

Susy Susanti

Dimulai dari era 90-an, ada rivalitas panas yang terjadi antara tunggal putri legendaris Indonesia, Susy Susanti dengan tunggal putri Korea Selatan, Bang Soo-hyun.

Dalam total 19 kali pertemuan di sepanjang kariernya, Susy Susanti berhasil unggul head-to-head dengan total meraih 13 kali kemenangan.

Bang Soo-hyun

Salah satu pertandingan yang paling seru di antara keduanya adalah di partai puncak Olimpiade Barcelona 1992 silam. Kala itu, Susy berhasil menang dramatis melalui rubber game 5-11, 11-5, dan 11-3.

4. Taufik Hidayat Vs Lee Chong Wei

Taufik Hidayat

Beralih ke awal 2000-an, ada rivalitas panas antara tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat dengan tunggal putra andalan Malaysia, Lee Chong Wei.

Sama-sama tunggal putra asal Asia Tenggara, Taufik dan Lee kerap kali berebut posisi puncak pada setiap turnamen. Total dalam 23 kali pertemuan, Lee Chong Wei lebih dominan dengan mengamankan 15 kali kemenangan.

Lee Chong Wei

Namun, di sisi lain, dalam urusan perolehan gelar, Taufik Hidayat terbilang lebih lengkap. Pasalnya, Taufik memiliki medali emas Olimpiade Athena 2004 yang tidak dimiliki oleh Lee Chong Wei.

Halaman:
1 2 3
