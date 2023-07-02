Advertisement
SPORTS NETTING

Ada Jeda Panjang, Gregoria Mariska Ingin Matangkan Persiapan untuk Korea Open dan Japan Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |03:09 WIB
Ada Jeda Panjang, Gregoria Mariska Ingin Matangkan Persiapan untuk Korea Open dan Japan Open 2023
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berbagi cerita soal kesibukannya di tengah jeda panjang turnamen saat ini. Dia pun mengaku ingin memanfaatkan jeda ini untuk mempersiapkan diri sebelum mentas di Korea Open dan Japan Open 2023.

Ajang Korea Open 2023 sendiri akan digelar di Yeosu, pada 18-23 Juli 2023. Setelah itu, dirinya langsung menyeberang untuk mengikuti Japan Open di Tokyo, Jepang, pada 25-30 Juli 2023.

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria berharap dalam jeda waktu yang cukup panjang ini sebelum berangkat ke Korea Selatan, dirinya bisa berlatih lebih keras lagi. Tentunya dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan bisa meraih hasil yang lebih maksimal di dua turnamen bergengsi itu.

"Karena waktunya masih lama, ya, jarang-jarang ada jeda kosong satu bulan seperti ini, pastinya saya bakal memanfaatkan waktu yang panjang ini untuk persiapan lebih baik lagi, sih," tutur Gregoria kepada MNC Portal Indonesia belum lama ini.

"Pastinya dari pelatih dan saya sendiri inginnnya latihannya meningkat terus," lanjutnya.

Halaman:
1 2
