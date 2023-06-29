Helmut Marko Konfirmasi Scuderia AlphaTauri Ubah Nama pada 2024, Nyck De Vries Bakal Didepak!

Scuderia AlphaTauri bakal ganti nama tahun depan (Foto: REUTERS)

PENASIHAT Red Bull Motorsport, Helmut Marko, konfirmasi Scuderia AlphaTauri ubah nama pada 2024. Selain itu, dia juga mengonfirmasi ketidakpuasan terhadap performa Nyck De Vries musim ini.

Tim satelit Red Bull, Toro Rosso, berubah nama menjadi AlphaTauri pada 2020 silam. Tim tersebut mengklaim kemenangan kedua mereka di F1 GP Italia 2020 di bawah identitas baru.

Sebelumnya pada tahun ini, Marko pernah menekankan bahwa AlphaTauri tidak akan dijual. Namun, mengindikasikan kemungkinan perubahan nama.

Kini, Marko mengonfirmasi bahwa tim yang bermarkas di Faenza tersebut akan dipimpin orang baru mulai tahun depan. Selain itu, sponsor dan namanya juga akan diubah.

“AlphaTauri akan memiliki dua pemimpin baru pada 2024, Laurent Mekies dan Peter Bayer. Akan ada sponsor baru dan nama baru,” kata Marko dalam wawancara dengan Kleine Zeitung via Crash.

“Orientasinya jelas: ikuti Red Bull Racing sepanjang regulasi membolehkannya. Memiliki desain sendiri adalah jalan yang salah untuk ditempuh,” tambahnya.