HOME SPORTS F1 & A1

Gagal Bersinar di F1 GP Kanada 2023, Sergio Perez Ungkap Kekhawatiran Terbesarnya

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |03:00 WIB
Gagal Bersinar di F1 GP Kanada 2023, Sergio Perez Ungkap Kekhawatiran Terbesarnya
Sergio Perez ketika membalap di F1 GP Kanada 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Red Bull Racing, Sergio Perez mengaku khawatir soal penurunan performanya usai gagal bersinar di F1 GP Kanada 2023. Perez merasa mobil yang dia kendarai tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di posisi terdepan.

Ya, F1 GP Kanada 2023 telah usai dilaksanakan di Sirkuit Gilles Villeneuve, Senin (19/6/2023) dini hari WIB. Dalam balapan tersebut, Max Verstappen (Red Bull Racing) berhasil keluar sebagai pemenang diikuti Fernando Alonso (Aston Martin), dan Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas).

Sergio Perez

Sementara itu, tandem Max Verstappen yakni Sergio Perez mengalami nasib berbeda. Memulai balapan dari posisi ke-12, Perez kesulitan untuk merangsek ke posisi terdepan dan hanya mampu finis di posisi keenam.

Pembalap asal Meksiko itu pun merasa sejumlah strategi yang ia usung bersama Red Bull Racing tidak berjalan dengan baik. Selain itu, dia juga menilai mobil yang ia gunakan tidak memiliki kecepatan untuk bersaing.

“Hari ini sedikit mengejutkan, kami hanya tidak memiliki kecepatan. Awalnya terlihat bagus dengan ban keras, tetapi begitu safety car masuk, saya tidak dapat memulihkan kecepatan pada ban itu dan kami tidak melakukannya,” kata Sergio Perez dilansir dari laman resmi F1, Selasa (20/6/2023).

Lebih lanjut, Sergio Perez mengatakan jika dia dan timnya wajib mengevaluasi terkait kecepatan pada mobilnya. Dirinya bahkan mengakui sempat optimistis bisa meraih hasil terbaik di F1 GP Kanada 2023.

Halaman:
1 2
