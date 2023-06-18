Kisah Gregoria Mariska Traktir Martabak Manis kepada Para Atlet Luar Negeri di Indonesia Open 2023

Gregoria Mariska berbagi martabak manis dengan para atlet luar negeri di Indonesia Open 2023 (Foto: MPI)

KISAH Gregoria Mariska traktir martabak manis kepada para atlet luar negeri di Indonesia Open 2023. Tunggal putri Indonesia itu mengaku membeli satu martabak untuk beramai-ramai karena kalori makanan tersebut yang terlalu besar.

Gregoria mengatakan bahwa pada awal gelaran Indonesia Open 2023, ada banyak pemain luar negeri yang mendapat hadiah makanan darinya. Beberapa di antaranya yang mendapat traktiran darinya adalah Yeo Jia Min dari Singapura dan Pai Yu Po dari Taiwan.

Gregoria menceritakan detail tentang acara traktiran ini. Dia mengaku sudah memberi peringatan kepada para rekan sejawatnya agar tidak memakan terlalu banyak karena kalori.

"Aku kemarin ngasih martabak manis, rasa nutella dan ovomaltine. Mereka senang banget kan cuma aku udah bilang ini manis banget trus harus share, karena ini dalam satu martabak aja kalorinya banyak banget. Jadi buat coba-coba aja," ungkap Gregoria kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di Istora Senayan, Sabtu (17/6/2023).

BACA JUGA: Gregoria Mariska Tunjung Ungkap Penyebab Kalah dari Pusarla V Sindhu di 32 Besar Indonesia Open 2023

"Aku bilang jangan kebanyakan makannya. Karena kan aku lumayan suka martabak, tapi yang enggak setiap minggu makan martabak, paling sebulan dua bulan sekali," lanjutnya.