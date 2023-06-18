Tampil di Indonesia Open 2023, Yuta Watanabe Akui Jatuh Cinta kepada Nasi Goreng

TAMPIL di Indonesia Open 2023, Yuta Watanabe akui jatuh cinta kepada nasi goreng. Pasangan Arisa Higashino di nomor ganda campuran tersebut mengaku menyukai makanan Indonesia.

Yuta sudah sering ke Indonesia, dan dia mengaku menyukai makanan khas. Pebulu tangkis asal Jepang itu pun mengaku menyukai nasi goreng dan mie goreng.

"Saya pernah makan nasi goreng sama mie goreng, makan di hotel," ucap Yuta setelah laga semifinal Indonesia Open 2023.

Yuta Watanabe tentu lebih suka makanan Jepang karena familiar untuknya. Namun demikian, jika ke Indonesia, dia suka menyantap nasi goreng.

"Saya suka makan apa saja walaupun saya paling suka makanan Jepang. Tapi kalau Indonesia suka nasi goreng," sambungnya.

Yuta Watanabe sendiri sukses mencapai babak final di Indonesia Open 2023. Bersama dengan Arisa Higashino di nomor ganda campuran, mereka masih belum terbendung.