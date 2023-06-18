Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tampil di Indonesia Open 2023, Yuta Watanabe Akui Jatuh Cinta kepada Nasi Goreng

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |02:00 WIB
Tampil di Indonesia Open 2023, Yuta Watanabe Akui Jatuh Cinta kepada Nasi Goreng
Yuta Watanabe (kiri) bersama duetnya Arisa Higashino (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

TAMPIL di Indonesia Open 2023, Yuta Watanabe akui jatuh cinta kepada nasi goreng. Pasangan Arisa Higashino di nomor ganda campuran tersebut mengaku menyukai makanan Indonesia.

Yuta sudah sering ke Indonesia, dan dia mengaku menyukai makanan khas. Pebulu tangkis asal Jepang itu pun mengaku menyukai nasi goreng dan mie goreng.

Yuta Watanabe

"Saya pernah makan nasi goreng sama mie goreng, makan di hotel," ucap Yuta setelah laga semifinal Indonesia Open 2023.

Yuta Watanabe tentu lebih suka makanan Jepang karena familiar untuknya. Namun demikian, jika ke Indonesia, dia suka menyantap nasi goreng.

"Saya suka makan apa saja walaupun saya paling suka makanan Jepang. Tapi kalau Indonesia suka nasi goreng," sambungnya.

Yuta Watanabe sendiri sukses mencapai babak final di Indonesia Open 2023. Bersama dengan Arisa Higashino di nomor ganda campuran, mereka masih belum terbendung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement