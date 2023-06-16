Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dikalahkan Leo Rolly/Daniel Marthin, Pebulu Tangkis Tengil Jepang Ini Justru Senang dengan Atmosfer Magis Istora Senayan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |03:02 WIB
Dikalahkan Leo Rolly/Daniel Marthin, Pebulu Tangkis Tengil Jepang Ini Justru Senang dengan Atmosfer Magis Istora Senayan
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mengalahkan wakil Jepang di babak 32 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
DIKALAHKAN oleh Leo Rolly/Daniel Marthin, pebulu tangkis tengil Jepang ini justru senang dengan atmosfer magis Istora Senayan. Ya, pebulu tangkis yang dimaksud adalah Ayato Endo.

Seperti yang telah diketahui, pasangan ganda putra Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei kalah dari pasangan muda andalan Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di babak 32 besar Indonesia Open 2023 melalui drama rubber game 23-21, 8-21, dan 21-12.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Hasil ini menjadi sebuah kejutan tersendiri untuk para badminton lovers. Pasalnya, tanpa diduga Ayato Endo/Yuta Takei mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit pada Leo/Daniel.

Padahal jika melihat catatan di atas kertas, Endo/Takei berada jauh di bawah Leo/Daniel yang kini menduduki ranking 10 BWF. Selain itu, dalam hal head to head, pasangan Indonesia berjuluk The Babies itu juga unggul dari pasangan Endo/Takei.

Namun terlepas dari hasil pertandingannya, sosok Ayato Endo memang menarik perhatian badminton lovers Indonesia saat pertandingan itu berlangsung. Bagaimana tidak? pemain ranking 28 BWF itu selalu menunjukan aksi tengil dengan kerap berteriak menyaingi riuhnya badminton lovers Indonesia yang memadati Istora Senayan.

Usut punya usut, Ayato Endo rupanya sangat senang dengan atmosfer Istora Senayan yang sangat ramai. Bahkan, melalui Instagram Story-nya, pebulu tangkis andalan Jepang ini mengungkapkan kekagumannya itu.

“Terima kasih untuk pesan dari kalian, saya melihatnya dan akan bekerja keras di turnamen selanjutnya," tulis Ayato Endo seusai laga melawan Leo Rolly/Daniel Marthin.

