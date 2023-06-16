Carolina Marin Akui Kesulitan saat Bermain di Indonesia Open 2023 pada Hari Ulang Tahunnya

Carolina Marin berulang tahun saat tampil di Indonesia Open 2023 (Foto: MPI)

CAROLINA Marin akui kesulitan saat bermain di Indonesia Open 2023 pada hari ulang tahunnya. Tunggal putri asal Spanyol itu sukses ke perempatfinal namun mengaku sempat kesulitan.

Carolina Marin merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Kamis (15/6/2023) ini dengan menghadapi wakil Singapura, Yeo Jia Min. Laga ini dimainkan di Istora Senayan.

Meski menang dalam dua set langsung, Marin mengaku kesulitan. Duel kontra Yeo Jia Min berlangsung selama satu jam dengan skor akhir 23-21 dan 26-24.

"Saya senang bisa memenangi pertandingan, tetapi tidak terlalu senang dengan performa saya karena sepertinya terlalu memikirkan cara untuk menang dan tidak bagaimana dengan performa di lapangan," ujar Marin seusai laga, Kamis (15/6/2023).

"Mungkin karena ini hari yang spesial, saya ulang tahun hari ini. Terkadang, saat Anda ingin terlalu menang dan hanya fokus di situ, strategi jadi terlupakan," ungkapnya.

Selama dua tahun berturut-turut, Marin merayakan ulang tahunnya di Istora pada saat Indonesia Open berlangsung. Pada tahun lalu, turnamen level super 1000 ini juga berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun pebulu tangkis asal Spanyol ini.