Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Carolina Marin Akui Kesulitan saat Bermain di Indonesia Open 2023 pada Hari Ulang Tahunnya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |00:00 WIB
Carolina Marin Akui Kesulitan saat Bermain di Indonesia Open 2023 pada Hari Ulang Tahunnya
Carolina Marin berulang tahun saat tampil di Indonesia Open 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

CAROLINA Marin akui kesulitan saat bermain di Indonesia Open 2023 pada hari ulang tahunnya. Tunggal putri asal Spanyol itu sukses ke perempatfinal namun mengaku sempat kesulitan.

Carolina Marin merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Kamis (15/6/2023) ini dengan menghadapi wakil Singapura, Yeo Jia Min. Laga ini dimainkan di Istora Senayan.

Carolina Marin

Meski menang dalam dua set langsung, Marin mengaku kesulitan. Duel kontra Yeo Jia Min berlangsung selama satu jam dengan skor akhir 23-21 dan 26-24.

"Saya senang bisa memenangi pertandingan, tetapi tidak terlalu senang dengan performa saya karena sepertinya terlalu memikirkan cara untuk menang dan tidak bagaimana dengan performa di lapangan," ujar Marin seusai laga, Kamis (15/6/2023).

"Mungkin karena ini hari yang spesial, saya ulang tahun hari ini. Terkadang, saat Anda ingin terlalu menang dan hanya fokus di situ, strategi jadi terlupakan," ungkapnya.

Selama dua tahun berturut-turut, Marin merayakan ulang tahunnya di Istora pada saat Indonesia Open berlangsung. Pada tahun lalu, turnamen level super 1000 ini juga berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun pebulu tangkis asal Spanyol ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement