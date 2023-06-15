Dikalahkan Anthony Ginting di Indonesia Open 2023, Hans Kristian Vittinghus Beri Indikasi Bakal Pensiun

TUNGGAL putra Denmark, Hans Kristian Vittinghus gagal menang saat bersua Anthony Sinisuka Ginting di Indonesia Open 2023. Pebulu tangkis 37 tahun itu pun langsung memberi indikasi bakal pensiun dari kancah bulu tangkis dunia.

"Ini jadi Indonesia Open saya yang terakhir. Tidak (ikut Indonesia Masters tahun depan) saya cukupi sampai tahun ini saja. Detailnya belum tahu kapan. Mungkin saya akan bermain di beberapa turnamen lain," ucap Vittinghus kepada awak media seusai laga.

Pada laga yang berlangsung di Istora Senayan, Rabu 14 Juni 2023 itu, Hans Kristian Vittinghus takluk dari Anthony Ginting dengan skor 8-21 dan 10-21 dalam waktu 31 menit. Kekalahan itu cukup emosional bagi Hans Kristian Vittinghus.

Pasalnya pada tahun ini ia akan memutuskan untuk pensiun sehingga Indonesia Open menjadi laga terakhirnya di Tanah Air. Meski begitu, tak ada rasa penyesalan dalam diri pemain berusia 37 tahun tersebut.

"Saya merasa di rumah dan saya sangat senang main di sini. Kira-kira sudah 22 kali. Atmosfer di sini juga luar biasa tiap tahunnya. Ini menjadi kehormatan saya untuk para fans Indonesia, saya cinta kalian semua," sambungnya.

Sebagai informasi, Hans Kristian Vittinghus sudah bermain 22 kali di Indonesia. Dengan rincian 15 kali tampil di Indonesia Open, enam kali Indonesia Masters dan satu kali di Kejuaraan Dunia pada 2015.