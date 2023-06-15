Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dikalahkan Anthony Ginting di Indonesia Open 2023, Hans Kristian Vittinghus Beri Indikasi Bakal Pensiun

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |01:02 WIB
Dikalahkan Anthony Ginting di Indonesia Open 2023, Hans Kristian Vittinghus Beri Indikasi Bakal Pensiun
Hans Kristian Vittinghus kalah dari Anthony Ginting di 32 besar Indonesia Open 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TUNGGAL putra Denmark, Hans Kristian Vittinghus gagal menang saat bersua Anthony Sinisuka Ginting di Indonesia Open 2023. Pebulu tangkis 37 tahun itu pun langsung memberi indikasi bakal pensiun dari kancah bulu tangkis dunia.

"Ini jadi Indonesia Open saya yang terakhir. Tidak (ikut Indonesia Masters tahun depan) saya cukupi sampai tahun ini saja. Detailnya belum tahu kapan. Mungkin saya akan bermain di beberapa turnamen lain," ucap Vittinghus kepada awak media seusai laga.

Hans Kristian Vittinghus

Pada laga yang berlangsung di Istora Senayan, Rabu 14 Juni 2023 itu, Hans Kristian Vittinghus takluk dari Anthony Ginting dengan skor 8-21 dan 10-21 dalam waktu 31 menit. Kekalahan itu cukup emosional bagi Hans Kristian Vittinghus.

Pasalnya pada tahun ini ia akan memutuskan untuk pensiun sehingga Indonesia Open menjadi laga terakhirnya di Tanah Air. Meski begitu, tak ada rasa penyesalan dalam diri pemain berusia 37 tahun tersebut.

"Saya merasa di rumah dan saya sangat senang main di sini. Kira-kira sudah 22 kali. Atmosfer di sini juga luar biasa tiap tahunnya. Ini menjadi kehormatan saya untuk para fans Indonesia, saya cinta kalian semua," sambungnya.

Sebagai informasi, Hans Kristian Vittinghus sudah bermain 22 kali di Indonesia. Dengan rincian 15 kali tampil di Indonesia Open, enam kali Indonesia Masters dan satu kali di Kejuaraan Dunia pada 2015.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement