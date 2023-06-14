Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Tumbang di 32 Besar Indonesia Open 2023, Adnan Maulana/Nita Violina Dapat Pujian dari Zheng Siwei/Huang Yaqiong

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |02:31 WIB
Meski Tumbang di 32 Besar Indonesia Open 2023, Adnan Maulana/Nita Violina Dapat Pujian dari Zheng Siwei/Huang Yaqiong
Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Langkah ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah dipastikan terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2023, Selasa 13 Juni 2023. Meski begitu, permainan mereka mendapatkan pujian dari sang lawan yang merupakan ganda campuran peringkat satu dunia, Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China).

Ya, Adnan/Nita memang langsung berhadapan dengan unggulan pertama di turnamen super 1000 tersebut. Dalam laga yang berlangsung di lapangan 2 Istora Senayan, Jakarta Pusat itu, mereka tumbang dengan skor 15-21 dan 9-21 usai berjuang selama 33 menit.

Menariknya meski kalah dua gim langsung, permainan Adnan/Nita justri dipuji Zheng/Huang. Menurut ganda campuran asal China yang baru pertama kali melawan Adnan/Nita tersebut, permainan wakil Indonesia tersebut sangat baik.

Menurut Zheng Siwei, Nita main hebat di depan. Sementara Adnan pun amat berbahaya lewat pukulannya di belakang.

Adnan Maulana/Nita Violina

"Permainan lawan bagus, terutama Nita sangat aktif di depan," ungkap Zheng Siweo seusai laga, Rabu (14/6/2023).

"Adnan juga sangat ganas di belakang," tambahnya.

Halaman:
1 2
