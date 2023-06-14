Singkirkan Lanny Tria/Ribka Sugiarto dari 32 Besar Indonesia Open 2023, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Sedih

JAKARTA - Meski lolos ke 16 besar Indonesia Open 2023, ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi tak sepenuhnya merasa bahagia. Pasalnya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, mereka harus menyingkirkan rekan senegara, yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto.

Ya, Febriana/Amalia menang di 32 besar usai mampu memenangkan perang saudara kontra Lanny/Ribka. Dalam Laga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa 13 Juni 2023 itu, Febriana/Amalia menang dengan skor 21-15 dan 21-18.

Usai laga, Febriana/Amalia mengaku sedih karena harus menyingkirkan wakil Indonesia lainnya untuk bisa terus melaju di turnamen super 1000 tersebut. Hal yang lebih membuat sedih karena pertemuan itu tercipta di awal babak Indonesia Open 2023.

"Sebenarnya kita sedih juga sih karena di babak awal bertemu teman sendiri, maksudnya tidak di babak selanjutnya (bertemu sesama wakil Indonesia)," ujar Febriana seusai laga, Rabu (14/6/2023).

"Akan tetapi, yang namanya pertandingan kita tidak bisa memilih mau lawan siapa. Di pertandingan kita lawan, tetapi di luar kita saudara dan keluarga," lanjutnya.

Amalia mengatakan bahwa Lanny/Ribka bermain cukup baik hari ini dan sudah siap menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan. Namun, memang mereka mengakui bahwa bermain lebih baik dari rekan senegara itu.