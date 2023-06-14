Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Putri Kusuma Wardani Ungkap Kunci Keberhasilan Sikat Iris Wang di 32 Besar Indonesia Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |02:00 WIB
Putri Kusuma Wardani Ungkap Kunci Keberhasilan Sikat Iris Wang di 32 Besar Indonesia Open 2023
Putri Kusuma Wardani ungkap kunci keberhasilan sikat Iris Wang di 32 besar Indonesia Open 2023 (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

PEBULU tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani ungkap kunci keberhasilan sikat Iris Wang (Amerika Serikat) di 32 besar Indonesia Open 2023. Dia mengatakan dukungan suporter membuatnya termotivasi untuk meraih hasil positif di babak tersebut.

Sebagaimana diketahui, Putri Kusuma Wardani menjadi salah satu wakil Indonesia yang tampil di hari pertama Indonesia Open 2023 pada Selasa (13/6/2023). Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Pebulu tangkis yang akrab disapa Putri KW itu mampu mengalahkan utusan Amerika Serikat, Iris Wang lewat rubber gim dengan skor 15-21, 22-20, dan 23-21.

Putri Kusuma Wardani

Putri KW pun membeberkan kunci keberhasilannya mengalahkan Iris Wang. Dia mengakui dukungan dari para suporter di Istora Senayan menjadi motivasi baginya untuk meraih kemenangan di babak pertama turnamen berlevel Super 1000 itu.

"Dukungan dari teman-teman yang di Istora (memotivasi saya)," tegas Putri KW kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia seusai laga, Selasa (13/6/2023).

"Sama kayak bikin diri sendiri percaya diri gitu 'ini pasti bisa ngalahin'. Jadi, kalau ketinggalan gitu ak dapet poin-poin, kan, makin yakin," tambahnya.

