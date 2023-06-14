Indonesia Open Takkan Lagi Digelar di Istora Senayan, Kento Momota: Tempat Ini Spesial untuk Saya!

PEBULU tangkis tunggal putra Jepang, Kento Momota mengaku memiliki banyak kenangan saat tampil di Istora Senayan, Jakarta. Bahkan, Momota menganggap Istora Senayan sebagai tempat yang spesial untuknya.

Seperti diketahui, ini akan menjadi kali terakhir Indonesia Open dilangsungkan di Istora Senayan. Sejumlah pebulu tangkis top dunia termasuk Kento Momota pun turut sedih menyusul keputusan tersebut.

Pasalnya, Kento Momota memiliki kenangan manis di Istora Senayan. Dia meraih dua gelar pada Indonesia Open 2018 dan Indonesia Masters 2021 lalu. Selain kenangan manis, Istora Senayan juga melahirkan memori buruk bagi Momota.

"Ini adalah tempat yang menyimpan banyak kenangan, mulai yang manis sampai yang tidak," ucap Momota kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (13/6/2023).

"Tempat ini spesial untuk saya. Banyak dapat pelajaran di Istora. Kenangan termanis adalah saat Indonesia Open 2018 menang di sini," lanjutnya.

Salah satu memori buruk yang dirasakan Kento Momota terjadi pada Indonesia Open 2023 ini. Pemain berusia 28 tahun itu harus tersingkir di babak pertama setelah takluk dari wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus lewat dua gim langsung dengan skor 8-21 dan 15-21.