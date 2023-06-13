Advertisement
Hadapi Pusarla V Sindhu di 32 Besar Indonesia Open 2023, Gregoria Mariska Ogah Anggap Remeh

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |00:00 WIB
Hadapi Pusarla V Sindhu di 32 Besar Indonesia Open 2023, Gregoria Mariska Ogah Anggap Remeh
Gregoria Mariska enggan anggap remeh Pusarla V Sindhu di 32 besar Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
HADAPI wakil India, Pusarla V Sindhu di 32 besar Indonesia Open 2023, Gregoria Mariska Tunjung ogah anggap remeh. Dirinya tetap mewaspadai Pusarla V Sindhu meski berhasil tampil gemilang di dua pertemuan terakhir.

Sebagaimana diketahui, Indonesia Open 2023 akan segera digelar di Istora Senayan, Jakarta. Turnamen berlevel Super 1000 itu rencananya bakal berlangsung 6 hari sejak Selasa, 13 Juni hingga Minggu, 18 Juni 2023.

Gregoria Mariska

Gregoria Mariska selaku tunggal putri andalan Indonesia pun akan ambil bagian di turnamen tersebut. Dia bakal menghadapi wakil India, Pusarla V Sindhu di babak 32 besar yang akan dilangsungkan pada Selasa, 13 Juni 2023.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jorji itu sempat menelan tujuh kekalahan beruntun dari Pusarla V Sindhu dalam tujuh pertemuan pertama sejak 2015 hingga 2022. Namun, Gregoria mampu mematahkan rapor merah itu pada 2023 ini dan sukses menang dalam dua pertemuan terakhir.

Pertama, Gregoria Mariska mengalahkan Pusarla V Sindhu di final Spain Masters 2023 lewat skor 21-8 dan 21-8. Berikutnya, dia kembali menaklukkan Pusarla V Sindhu di semifinal Malaysia Masters 2023 dengan skor 21-14 dan 21-17.

