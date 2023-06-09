Joan Mir Bikin Pengakuan soal Betapa Beratnya MotoGP 2023 Bersama Tim Repsol Honda

JOAN Mir bikin pengakuan soal betapa beratnya MotoGP 2023 bersama tim Repsol Honda. Ini merupakan musim debutnya bersama tim pabrikan Jepang tersebut setelah meninggalkan Suzuki Ecstar.

Joan Mir merupakan juara dunia MotoGP 2020. Namun, segalanya tak berjalan baik untuknya di Repsol Honda. Dia baru mengumpulkan lima poin dari lima seri yang dijalani sejauh ini.

Pembalap asal Spanyol ini mengakui bahwa ini adalah musim yang sangat sulit. Dia pun tak mau memendamnya lagi dan mengakui bahwa segalanya berjalan sulit untuknya.

"Ini adalah [masa yang] sangat sulit. Saya tidak akan berbohong. Kadang-kadang terasa seperti ketika Anda memakai topeng mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan semacamnya, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja," kata Joan Mir, sebagaimana dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, Joan Mir mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak menikmati beberapa seri yang berlangsung di musim ini. Tentu, dirinya ingin menjadi pemenang dan kembali lagi kepada kebiasaan menjadi juara tersebut.

"Di balapan, saat ini, saya tidak merasa senang. Saya tidak menikmatinya. Saya ingin keluar dari kebiasaan ini dan menikmati apa yang paling saya sukai, yaitu lebih dari mengendarai motor MotoGP, yaitu menang," tambah Mir.