Melempem di F1 GP Spanyol 2023, Charles Leclerc Salahkan Mobil Scuderia Ferrari

MELEMPEM di F1 GP Spanyol 2023, Charles Leclerc salahkan mobil Scuderia Ferrari. Charles Leclerc merasa tidak mengerti apa yang salah dengan mobilnya sehingga tak mampu bersaing di barisan depan dalam seri tersebut.

Sebagai informasi, seri F1 GP Spanyol 2023 telah usai digelar di Sirkuit Catalunya, Spanyol pada Minggu (4/6/2023) malam WIB. Dalam seri itu, Charles Leclerc tampak gagal menunjukkan kualitasnya.

Pasalnya, Leclerc harus memulai balapan dari P19. Dirinya pun berusaha keras untuk menembus barisan depan di balapan utama dan harus puas finis di posisi ke-11 dan gagal meraih satu pun poin untuk klasemen pembalap. Menurut laporan Formula 1, ini merupakan kali ketiga Leclerc gagal meraih poin di musim 2023 ini.

Charles Leclerc pun mengaku tidak paham dengan masalah yang dialami mobil Scuderia Ferrari di F1 GP Spanyol 2023. Satu hal yang pasti, dirinya menganggap timnya telah melakukan sesuatu yang salah.

"Saya tidak mengerti apa yang salah. Tapi yang jelas, kami sudah melakukan sesuatu yang tidak tepat," ungkap Charles Leclerc dilansir dari ANTARA, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut, Charles Leclerc mengatakan Scuderia Ferrari harus memahami dan melakukan hal yang tepat pada seri-seri berikutnya. Terlebih dia menilai mobil Scuderia Ferrari memiliki kelemahan dari segi adaptasi lintasan.