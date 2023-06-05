Siap Ulang Prestasi Tahun Lalu! Mulai Besok, Wakil-Wakil Terbaik Indonesia Berjuang di BWF Asian Tour Selanjutnya, Singapore Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Saksikan perjuangan wakil Indonesia di Singapore Open 2023, live di iNews (Foto: MNC Media)

WAKIL-wakil terbaik Indonesia siap berjuang untuk mengulang prestasi tahun lalu di Singapore Open 2023. Anda dapat menyaksikan aksi pebulu tangkis andalan Merah Putih secara langsung di iNews!

Setelah Thailand Open 2023 selesai, tur BWF beralih ke Singapore Open 2023. Singapore Open 2023 sendiri akan mulai diselenggarakan pada Selasa 6 Juni 2023 besok. Kejuaraan tersebut memperebutkan total hadiah USD850 ribu atau setara Rp12,64 miliar.

Tim merah putih bertekad untuk mengulangi kemenangan di Singapore Open 2023 seperti musim lalu dengan membawa tiga gelar juara sekaligus. Sehingga kali ini Indonesia dipastikan akan membawa ambisi besar ke Singapura dengan mengikutsertakan 16 wakil terbaiknya.

Di nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie akan kembali menjadi andalan. Kemudian, di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil andalan utama untuk turnamen bergengsi ini.

Di nomor ganda putra yang selalu menjadi harapan besar mengirimkan tim lengkap ke Singapura, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Lalu, tiga wakil di nomor ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Nantinya, di laga perdana Lanny/Ribka dan Febri/Amalia akan saling berhadapan melakoni perang saudara demi melaju ke babak selanjutnya.