PELATIH ganda campuran Indonesia puas Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas bersaing menuju Olimpiade 2024. Menurut pelatih ganda campuran Indonesia, Nova Widianto, hal ini dibantu oleh cederanya Praveen Jordan.

Rinov/Pitha masih belum memperlihatkan kegemilangannya di tahun ini. Mereka kerap tersingkir di babak-babak awal, terlebih di babak 16 besar.

Prestasi terbaik pasangan ranking 15 dunia itu adalah menjadi runner up Malaysia Masters 2022. Lalu, hasil apik lainnya yakni menempati tempat ketiga di ajang Korea Open 2022.

Kurang berkembangnya performa Ripith -sebutan Rinov/Pitha- disinyalir karena permainan mereka yang terbaca oleh lawan. Pasalnya, mereka telah menjadi pasangan sejak level junior dan belum pernah dipecah sampai saat ini.

Kendati demikian, Nova menutup kemungkinan ada opsi dipecahnya juara Spain Masters 2021 itu. Sebab, Nova menilai penampilan mereka sudah berada di jalan yang benar, terutama untuk menuju Olimpiade Paris 2024.

Terlebih lagi, pelatih berusia 45 tahun itu berpendapat pasangan terbaik Pelatnas Cipayung tersebut diuntungkan dengan cederanya Praveen Jordan dalam waktu yang lama. Sebab, kondisi itu memperbesar kemungkinan Rinov/Pitha untuk melangkahi Praveen/Melati yang saat ini duduk di ranking lima dunia.

“Kalau saya rasa buat Rinov/Mentari enggak ada opsi dipecah karena sejauh ini waluapun hasilnya belum bagus tapi sudah on the track. Bukannya apa ya, kita juga dibantu dengan kondisi Praveen ya,” kata Nova kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas Cipayung, Jakarta, pada Kamis, 13 Oktober 2022.

“Praveen sekarang lagi sakit, jadi mungkin kalau di unfreeze (ranking), Rinov/Pitha bisa lebih di atas dari Praveen/Melati. Meskipun hasilnya belum bagus, tapi buat race to Olympic ya sudah termasuk on the track,” tambahnya.

Rinov/Pitha sendiri masih memiliki jalan panjang menuju periode pengumpulan poin menuju Olimpiade Paris 2024. Sebab, masa itu baru akan dimulai pada awal Mei 2023 mendatang hingga setahun selanjutnya.