WORLD Superbike November 2022 siap digelar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno memberikan apresiasi kepada setiap elemen yang mempersiapkan Sirkuit Mandalika. Ajang tersebut bakal terlaksana pada 11 hingga 13 Novermber 2022.

Sekadar menginformasikan, World Superbike 2022 merupakan ajang yang bakal digelar di Sirkuit Mandalika untuk kedua kalinya usai sebelumnya digeber pada November 2021 lalu. Menparekraf mengatakan persiapan penyelenggaraan WSBK 2022 terus dilakukan bersama dengan seluruh pihak mulai dari Dorna Sports, MGPA, ITDC, Pemprov NTB, dan seluruh pihak terkait.

"Saya mengapresiasi persiapan yang terus dilakukan dengan baik, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah daerah, para stakeholder, industri pariwisata di NTB, dan banyak pihak dalam mempersiapkan event ini," kata Menparekraf dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sapta Pesona, Senin (10/10/2022),

Dalam kesempatan itu, Menparekraf juga mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan event sport tourism IronMan 70.3 di Lombok beberapa waktu lalu. Penyelenggaraan event tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk peserta, salah satunya adalah pengamanan dari Polda NTB yang memastikan para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan aman dan nyaman.

"Banyak yang memberikan apresiasi karena untuk penyelenggaraan pertama di Lombok tapi sudah bisa sebaik itu, suatu prestasi yang tinggi. Saya salut dengan jajaran Polda NTB dalam mendukung pelaksanaan IronMan," kata Menparekraf.

Sementara itu, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Handayani menjelaskan Kemenparekraf sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dengan Dorna Sports selaku promotor dan pemegang lisensi untuk penyelenggaraan WSBK 2022 di Sirkuit Mandalika.

"Tiga minggu yang lalu kita sudah melakukan penandatanganan dengan Dorna Sports untuk penyelenggaraan WSBK. Mereka sangat mengapresiasi bagaimana koordinasi yang baik dengan ITDC, MGPA dan Kemenparekraf," kata Rizki Handayani. Dari berbagai persiapan, salah satu yang menjadi perhatian dari Dorna Sports dan juga Federasi Olahraga Sepeda Motor Internasional (FIM) adalah penyempurnaan lintasan sirkuit. Yakni, penyempurnaan permukaan lintasan utama dengan cara melakukan pengaspalan ulang pada track, penambahan run off pada beberapa tikungan 10, 11 dan 12. Termasuk perubahan kerb pada beberapa tikungan dari kerb biasa menjadi misano kerb guna meningkatkan standar keamanan. "Mereka sangat antusias untuk penyelenggaraan di Indonesia dan dengan sirkuit yang juga terus diperbaiki dan ditingkatkan. Setelah berkembangnya MotoGP dan WSBK ini, tentunya para penggemar motor-motor akan makin banyak di Indonesia," kata Rizki Handayani. Adapun, Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menjelaskan dalam meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan, pihaknya menyiapkan upaya mitigasi guna mengantisipasi kemacetan yang mungkin bisa terjadi. Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan MotoGP lalu hal ini menjadi salah satu sorotan. Saat ini, ITDC dan MGPA telah menyiapkan 9.116 kantong-kantong parkir untuk mengakomodir kendaraan penonton agar bisa diparkir lebih dekat dengan sirkuit. "Di WSBK kami berusaha mendekatkan lahan parkir tersebut. Jadi kami telah membuat cukup banyak kantong-kantong parkir yang dapat menampung lebih banyak kendaraan," katanya. Â Bersama Pemerintah Provinsi NTB, pihaknya juga menyiapkan berbagai kegiatan penunjang. Salah satunya adalah Lombok Sumbawa Fair yang akan akan mempromosikan kerajinan, kuliner, pertunjukan seni dari budaya lokal, dan nilai kearifan lokal Indonesia. Saat ini, tiket WSBK 2022 sudah dapat dibeli secara online melalui aplikasi Xplorin dan partner ticketing. VP Corporate Secretary MGPA Joko, Santosa menambahkan para pengunjung yang datang nantinya selain akan mendapatkan pengalaman menonton ajang balap motor kelas dunia dan juga suguhan hiburan penyerta. Pertama, kata Joko, dari segi balapan para penonton akan mendapatkan sensasi lebih dekat dengan motor, pembalap dan juga para tim balap. Nantinya, juga akan ada paddock show di mana pengunjung akan bisa mendekat ke panggung pemberian trofi "Di samping itu ada side event lain berupa penampilan artis yang akan kami umumkan di waktu yang tepat nanti," kata Joko. Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang hadir secara daring dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan turut menggaungkan pelaksanaan WSBK, sehingga event sport tourism kelas dunia itu dapat memberikan dampak yang luas kepada masyarakat NTB. "Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang ke Lombok dan Lombok siap menyajikan World Superbike," kata Zulkiefliemansyah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf; Pimpinan Tim WSBK Kemenparekraf RI dan Anggota Tim Monev dan Akselerasi KEK Pariwisata, Taufan Rahmadi, Kadispar Prov NTB, Yusron Hadi serta Kabid Humas Polda NTB, Kompes Pol Artanto.