PETENIS asal Spanyol Carlos Alcaraz mampu membuat kejutan di US Open 2022. Pemuda berusia 19 tahun itu sukses menembus babak semifinal US Open 2022 usai mengalahkan wakil Italia, Jannik Sinner. Ia pun menyebutkan, di balik keberhasilannya ada strategi matang, yang sudah dipersiapkan.

Seperti diketahui, pertandingan antara Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner di perempatfinal US Open 2022 menjadi pertandingan yang paling epik. Bagaimana tidak, kedua petenis itu bertanding selama 5 jam 15 menit, yang menjadi partai terlama dalam sejarah US Open.

Pertandingan tersebut berlangsung di Arthur Ashe Stadium, Amerika Serikat Kamis 8 September 2022.Tanpa basa-basi, Carlos Alcaraz pun langsung tancap gas dan menang di set pertama.

Namun di empat set berikutnya, Carlos Alcaraz harus bertarung sangat ketat dengan Sinner. Akan tetapi, Alcaraz tampil lebih efektif dan sukses mengunci kemenangan dalam pertarungan lima set (6-3, 6(7)-7(9), 6(0)-7(7), 7-5, dan (6-3).

Selepas pertandingan, Carlos Alcaraz masih terkejut dengan hasil kemenangan yang diraihnya itu. Terlebih, ia harus bersusah payah untuk menaklukkan Jannik Sinner dalam laga yang berkualitas spektakuler tersebut.

“Saya masih tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Level yang saya mainkan, level pertandingan, kualitas tenis yang tinggi. Sungguh luar biasa, pertandingan hari ini. Jannik Sinner adalah pemain hebat. Seperti yang bisa dilihat semua orang, levelnya luar biasa," tukas Alcaraz, dilansir dari laman resmi AS Terbuka.

Di sisi lain, asal petenis Spanyol itu mengungkapkan kunci sukses menaklukkan Jannik Sinner. Satu hal yang pertama ia tekankan adalah soal kepercayaan pada kemampuannya sendiri. “Saya selalu mengatakan, Anda harus percaya pada diri sendiri,” kata Carlos Alcaraz, yang masih bersaing untuk menjadi peringkat termuda nomor 1 dalam sejarah ATP. “Harapan adalah hal terakhir yang kamu hilangkan. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri, percaya pada permainan saya," tandasnya. Selanjutnya Carlos Alcaraz bakal bertanding di semifinal US Open 2022 pada Sabtu, 10 September 2022. Ia bakal bersua wakil tuan rumah, Frances Tiafoe.