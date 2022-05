AJANG olahraga dua tahunan SEA Games 2021 tengah berlangsung di Vietnam, 12-23 Mei 2022. Selain kontingen 11 negara yang diturunkan dalam 40 cabang olahraga, hadiah SEA Games juga menjadi perbincangan.

Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) mengatakan telah menyiapkan hadiah senilai Rp7 miliar untuk atlet cabang olahraga esports. Hadiah diperuntukkan bagi atlet esports yang berhasil meraih medali emas. Cabang olahraga esports mengirimkan 38 atlet ke SEA Games 2021 dan berlaga di enam nomor pertandingan.

Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) Bambang Sunarwibowo, yang mewakili Ketua Umum Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, mengatakan terdapat tambahan uang saku untuk atlet yang berangkat ke Vietnam yaitu sebesar Rp850 juta. Lalu ada bonus Rp7 miliar yang disediakan untuk atlet yang berhasil mendapat medali emas. Bonus sebesar Rp7 miliar ini akan diberikan kepada enam peraih medali emas cabang olahraga esports di SEA Games 2021.

Esports merupakan cabang olahraga yang baru hadir di ajang SEA Games. Diketahui, ajang SEA Games 2021 ini merupakan kali kedua dalam menampilkan cabang olahraga esports. Esports memulai debutnya pada SEA Games 2019.

BACA JUGA:Ini Kisah Kakan Kusmana dan Ardi Isadi saat Raih Medali Emas Pertama Indonesia di SEA Games 2021

Pada SEA Games 2021 ini, terdapat 10 medali emas yang dapat diraih pada cabang olahraga esports. Terdapat delapan judul game yang akan dipertandingkan. Kedelapan games itu terbagi dalam dua versi, mobile serta pc. Judul game pc yang akan dipertandingkan adalah Cross Fire, FIFA, League of Legend. Sementara game mobile yang dipertandingkan adalah Arena of Valor, Free Fire, League of Legend Wild Rift, Mobile Legends: Bang-Bang, serta PUBG.

Beda dari SEA Games 2019, setiap atlet yang berpartisipasi wajib berusia minimal 18 tahun. Pada SEA Games 2019, Indonesia berhasil mendpat dua medali perak dari nomor Arena of Valor serta Mobile Legends.

Selain atlet esports yang dijanjikan hadiah Rp7 miliar, cabang olahragala lainnya juga memberikan hadiah bagi para atlet peraih medali di SEA Games 2021. Misalnya, atlet dayung peraih medali SEA Games 2021 yang dijanjikan akan mendapatkan hadiah rumah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Basuki Hadimuljono.

Pada perlombaan yang berlangsung pada 11-14 Mei 2022, tim dayung Indonesia berhasil mengumpulkan 8 medali emas dan 6 perak. Medali emas ini diraih tim putra yang berhasil menyapu bersih podium teratas cabor dayung SEA Games 2021. Namun sayangnya tim putri tidak dapat menyumbangkan satu emas pun. Diketahui, tim dayung Indonesia kehilangan dua medali pada nomor women single scull serta women double scull. Kedua nomor ini dimenangi Vietnam. Cabang olahraga dayung akan berlanjut pada nomor kano/kayak pada 17-21 Mei 2022. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjanjikan hadiah mobil kepada atlet tinju putri Huswatun Hasanah apabila mendapat medali emas di ajang SEA Games 2021. Hal tersebut disampaikannya ketika menerima kunjungan Husawatun Hasanah yang merupakan prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan Satu. Dudung mengaku bangga karena ada atlet tinju dari kalangan TNI AD. Selain itu, Dudung akan merasa lebih bangga apabila Husawatun Hasanah yang akan tampil di kelas 60 kilogram putri dapat meraih medali emas. Husawatun yang bertugas di Puspalad (Pusat Peralatan Angkatan Darat) tampak senang atas janji hadiah dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Huswatun berjanji akan tampil maksimal. Bukan hanya Indonesia, negara-negara lain peserta SEA Games juga tentu menjanjikan bonus bagi para atlet peraih medali. Salah satunya, Thailand. Manajer Timnas ThailandU-23, Nualphan Lamsam, atau yang lebih dikenal Madam Pang, pihaknya telah menyiapkan bonus apabila berhasil medali emas SEA Games 2021. Bonus yang disiapkan mencapai lima juta baht atau sekitar Rp2 miliar. Pernyataan tersebut diungkap saat Timnas Thailand U-23 dikalahkan oleh Timnas Malaysia dengan skor 1-2 ketika laga pembuka grup B. Menurut Madam Pang, ia memberikan bonus lima juta baht untuk menambah serta memotivasi atlet sepak bola negaranya itu guna meraih medali emas. Diketahui, Madam Pang adalah anggota keluarga kaya Thailand yang mendirikan salah satu bank di Thailand, Kasikorn Bank. Madam Pang mempunyai minat besar pada sepak bola.