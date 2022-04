LINK live streaming final Korea Open 2022 dapat disaksikan di sini atau RCTI+. Laga final Korea Open 2022 dapat disaksikan di RCTI+ pada Minggu, (10/4/2022) mulai pukul 09.00 WIB.

Akankah Indonesia bakal keluar sebagai juara umum? Peluang Indonesia menjadi juara umum sangat besar.

(Jonatan Christie buru gelar juara Korea Open 2022)

Sebab, Indonesia meloloskan dua wakilnya ke partai puncak. Mereka ialah Jonatan Christie di nomor tunggal putra dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra).

Secara peringkat, wakil Indonesia memiliki posisi yang lebih baik ketimbang sang lawan. Jonatan Christie kini menduduki peringkat delapan dunia dihadapkan dengan tunggal putra asal China yang menempati peringkat 156 dunia, Weng Hong Yang.

Kedua pemain diprediksi masih meraba permainan lawan masing-masing. Sebab, ini merupakan yang pertama kalinya mereka bertemu.

Begitu juga di nomor ganda putra. Fajar/Rian yang menempati peringkat sembilan dunia ditantang ganda putra Korea Selatan yang menduduki posisi 225 dunia, Kang Min-hyuk/Seo Sung-jae.

Pantang bagi Fajar/Rian untuk meremehkan pasangan yang satu ini. Sebab, di babak sebelumnya atau semifinal, Kang Min-hyuk/Seo Sung-jae mengalahkan ganda putra Indonesia yang menempati peringkat dua dunia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

(Fajar/Rian lolos ke final Korea Open 2022)

Satu hal yang pasti, gelar juara dibidik Jonatan Christie dan Fajar/Rian. Sebab, mereka dalam kepercayaan diri tinggi.

Medio dua minggu lalu, Jonatan Christie dan Fajar/Rian kampiun Swiss Open 2022! Karena itu, menarik menanti aksi mereka di atas lapangan pagi ini.

Link live streaming final Korea Open 2022 klik di sini.

Berikut jadwal lengkap final Korea Open 2022:

Dimulai dari pukul 09.00 WIB

1. Ko Sung-hyun/Eom Hye-won (Korea Selatan) vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia)

2. Pornpawee Chochuwong (Thailand) vs An Seyoung (Korea Selatan)

3. Weng Hong yang (China) vs Jonatan Christie (Indonesia)

4. Benyapa Aimsaard vs Nuntakarn Aimsaard (Thailand vs Jeong Na-eun vs Kim Hye-jeong (Korea Selatan)

5. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Kang Minh-hyuk/Seo Seung-jae (Korea Selatan)