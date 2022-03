HASIL lengkap semifinal German Open 2022 akan dibahas Okezone. Sebagaimana diketahui, laga semifinal berlangsung di Westenergie Sporthalle, Muelheim an der Ruhr, Jerman, Sabtu 13 Maret 2022. China dominan di semifinal karena bisa mengirimkan lima wakilnya ke partai puncak.

Mari bahas dari sektor ganda campuran lebih dulu. Semifinal pertama mempertemukan Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) dengan Adam Hall/Julie Macpherson (Skotlandia). Wakil Thailand menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

Lalu, semifinal kedua mempertemukan Qu Xuan Yi/Huang Ya Qiong (China) dengan Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris). Pemenang pertandingan ini adalah wakil China, 21-18 dan 21-19.

Beralih ke sektor ganda putri, semifinal pertama mempertemukan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) kontra Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand). Ganda putri China menang dua gim langsung, 21-17 dan 21-12.

Chen/Jia telah ditunggu Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) di final. Ganda putri Bulgaria itu mengalahkan Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) di semifinal dengan skor 16-21, 21-18, dan 21-19.

Selanjutnya, mari bahas sektor tunggal putri. Semifinal pertama mempertemukan He Bing Jiao (China) dengan An Seyoung (Korea Selatan). Dengan mudah, wakil China menang 21-12 dan 21-15.

Bing Jiao akan melawan rekan senegaranya di final, yaitu Chen Yu Fei. Yu Fei lolos ke final usai mengalahkan kompatrionya, Zhang Yi Man, dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-13.

Untuk sektor ganda putra, semifinal pertama menyajikan pertandingan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China) kontra Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark). Dalam dua gim, Chen/Yi menang 21-18 dan 21-17.

Lalu, semifinal kedua mempertemukan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia) dengan He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China). Wakil Malaysia menaklukkan pasangan China dengan skor 21-12 dan 21-18.

Sementara itu, jika final sektor lain akan menampilkan minimal satu wakil China, hal serupa tidak terjadi di tunggal putra. Sebab, tidak ada wakil China untuk semifinal tunggal putra.

Semifinal pertama menyajikan pertandingan Kunlavut Vitidsarn (Thailand) dengan Lee Zii Jia (Malaysia). Tunggal putra Thailand keluar sebagai pemenang dengan skor 21-13 dan 21 -12.

Pada semifinal lainnya, kejutan terjadi saat Lakshya Sen (India) menang atas Viktor Axelsen (Denmark). Sen mengamankan tiket final usai menang dengan skor 21-13, 12-21, dan 22-20.

Berikut hasil lengkap semifinal German Open 2022:

XD

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Adam Hall/Julie Macpherson (Skotlandia) - 21-11 dan 21-17

Qu Xuan Yi/Huang Ya Qiong (China) vs Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris) - 21-18 dan 21-19

WD

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand) - 21-17 dan 21-12

Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) - 16-21, 21-18, dan 21-19

WS

He Bing Jiao (China) vs An Seyoung (Korea Selatan) - 21-12 dan 21-15

Chen Yu Fei (China) vs Zhang Yi Man (China) - 21-13, 19-21, dan 21-13

MD

Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China) vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) - 21-18 dan 21-17

Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia) vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China) - 21-12 dan 21-18

MS

Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Lee Zii Jia (Malaysia) - 21-13 dan 21 -12

Lakshya Sen (India) vs Viktor Axelsen (Denmark) - 21-13, 12-21, dan 22-20