SOSOK Dokter Andhika Raspati yang ikut serta dalam gelaran Olimpiade Tokyo 2020 untuk mendampingi Kontingen Indonesia tengah menjadi perhatian. Sebab, dokter spesialis olahraga itu baru-baru ini memberi jawaban bijak atas respons kurang menyenangkan dari netizen yang menyebutnya hanya menjadi tukang pijat di Olimpiade Tokyo 2020.

Ya, dr Andhika Raspati memang ikut rombongan Indonesia bertolak ke Tokyo, Jepang, beberapa waktu silam untuk mengikuti Olimpiade 2020. Dr Andhika pun cukup aktif membagikan momen kebersamaannya dengan para atlet Indonesia selama gelaran Olimpiade Tokyo 2020 dalam unggahan di media sosial.

Dia membagikan unggahan kala tengah memberi pelayanan kepada atlet, mendukung atlet berlaga, hingga berpose bersama atlet Indonesia yang berhasil menyabet medali di Olimpiade Tokyo 2020. Dalam sebuah unggahannya, dr Andhika pun harus mendapat komentar kurang mengenakkan.

Netizen mencibir dr Andhika dengan menyebut sang dokter lebih mirip dengan tukang pijat. Komentar ini pun tampaknya membuat sang dokter merasa kurang nyaman hingga memberi jawaban untuk netizen guna untuk menjelaskan pekerjaannya selama di Olimpiade Tokyo 2020.

Jawaban yang diberikan pun sangat bijak. Bahkan, unggahan itu diwarnai komentar sejumlah atlet yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas pelayanan dan bantuan yang selama ini telah diberikan oleh dr Andhika.

“Pas gue ngupdate postingan perdana gue di Tokyo kemaren, ada yang komen gini: ‘Yah, dokter jauh-jauh ke sono jadi tukang pijit’. Gue tahu sih itu bercanda, but lemme tell you something,” buka tulisan dr Andhika di akun Instagram pribadinya, @dhika.dr.

“Pertama, di foto itu, gw bukan lagi mijit. Kalo mijit-memijit mah itu bagiannya Bang To'ing ama Bu Susilah, Sport Therapist Kontingen Indonesia. Mereka yang jago bikin otot keriting jadi lurus lagi. Mi keriting aja kalau mereka yang masak langsung lurus. Di beberapa kesempatan, mungkin gue keliatan kayak lagi mijit, tapi sebenarnya itu gue lagi ngebantu atlet stretching sebelum/setelah latian,” lanjutnya. “Anyway, ngapain dokter sampai ngurusin atlet stretching segala? Karena sebagai dokter olahraga, gue enggak mau cuma duduk manis nungguin ada yang sakit/cedera. Apalagi sudah terbang jauh-jauh ke Jepang, sayang tiketnya. Tiket pesawat lho itu, bukan bis malem. Gue Cuma mau maksimal kerja di lapangan, ngedukung mereka yang gye kagumin, mereka yang bikin gue jadi dokter olahraga kayak sekarang. Mungkin, akan ada yang mikir gue cuma pengen keliatan kerja alias ngejilat. Tapi sesungguhnya gue cuma pengen bisa berkontribusi lebih aja sih. Enggak ada niat ngejilat. Kan ini bukan materai 6 ribu,” jelas dr Andhika. “Yang kedua, jangan underestimate peran ‘tukang pijit’. Para atlet bisa main enak, karena rutin dimassage sama sport therapist kita tiap abis tanding. Jadi enggak ada bagian dalam kontingen yang diawali kata ‘Cuma’. Misalnya cuma tukang pijit, cuma driver, dll. Semuanya punya peran penting untuk kesuksesan tim. Yang pantes dikasih kata ‘Cuma’ itu kamu. Iya, cuma kamu. Begitulah bunyi buaya,” tutup dr Andhika. Dalam unggahan itu, dr Andhika pun mem-posting sejumlah foto kala membantu mengobati para atlet Tanah Air. Ada wajah Hendra Setiawan, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Greysia Polii, hingga Apriyani Rahayu yang terpampang dalam unggahan tersebut. Tim Indonesia sendiri diketahui dapat meraih hasil manis di Olimpiade Tokyo 2020. Sebanyak lima medali berhasil diraih dengan rincian, satu medali emas, satu perak, dan tiga perunggu.