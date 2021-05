MIAMI – Dunia tinju dihebohkan dengan aksi perkelahian antara Floyd Mayweather Jr dengan youtuber terkenal Amerika Serikat, yakni Jake Paul pada Jumat 7 Mei 2021 kemarin. Melihat perkelahian, Conor McGregor pun merasa apa yang dilakukan Mayweather sangat memalukan.

Pasalnya hanya Mayweather yang mendaratkan pukulan kepada Jake, sedangkan saudara Logan Paul hanya melindungi diri. Alhasil, Jake pun mengalami luka-luka, di mana matanya lebam dan mulutnya berdarah.

Sedangkan Mayweather pun tak terluka sama sekali. Perlakuan mantan petinju itulah yang membuat McGregor geram. Pasalnya seharusnya seorang petinju profesional tak mendaratkan pukulannya kepada orang biasa seperti Jake.

“Hai Leonard Ellerbe (Manajer Mayweather), apa yang dilakukan Floyd? Anak itu (Jake Paul) meringkuk, dia tidak melawan balik sama sekali, dan Floyd masih saja mengejarnya bak pria yang tangguh,” ungkap McGregorm dikutip dari akun instagramnya, @thenotoriousmma, Sabtu (8/5/2021).

“Anak itu sebenarnya baru saja menyelesaikan kekacauan ini dari situasi yang Floyd lakukan untuknya. Dia harus berterima kasih padanya. Itu sunggug memalukan!” tambah petarung UFC tersebut.

McGregor sendiri memperkirakan pertarungan antara Mayweather vs Logan Paul sebenarnya takkan mendapatkan uang yang sangat besar. Namun, terlepas dari pendapat McGregor itu, perkelahian antara Mayweather dengan Jake membuat pertarungan The Money –julukan Mayweatther– vs Logan kian menarik.

Ya, sebenarnya Mayweather bukanlah melawan Jake, melainkan Logan. Pertarungan tinju antara Mayweather vs Logan pun akan berlangsung Hard Rock Stadium, Miami, Amerika Serikat pada 6 Juni 2021 mendatang. Pertarungan bertajuk ekhsibisi itu akan menjadi sebuah pertarungan kedua Logan semenjak mencoba terjun ke dunia tinju. Sebelumnya Logan pernah bertarung tinju secara profesional dengan youtuber juga, yakni KSI. Sayangnya Logan kalah dari KSI lewat split decision pada November 2020 kemarin. Jadi, rekor Logan sejauh ini 0-1. Sedangkan Mayweather yang berstatus sebagai juara dunia tinju di lima kelas berbeda memiliki rekor bertarung di dunia tinju 50-0. Mayweather tak pernah merasakan kalah sama sekali dalam kariernya.