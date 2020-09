FLORIDA – Final NBA 2019-2020 akan mempertemukan Los Angeles (LA) Lakers dengan Miami Heat dalam format best of seven. Gim pertama akan berlangsung di AdventHealth Arena, Florida, Kamis 1 Oktober 2020, pagi WIB.

Pemain Heat, Andre Iguodala, menyatakan timnya bukanlah unggulan di final. Oleh sebab itu, Heat mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa meraih hasil terbaik saat melawan LeBron James dan kawan-kawan.

Iguodala menyatakan setiap pemain Heat akan berusaha menjadi pisau yang menusuk di kedua ujung lapangan. Iguodala menekankan Heat akan memaksimalkan semua hal yang dimiliki, untuk memenangkan final NBA 2019-2020.

“Kami mempersiapkan diri lebih baik daripada siapa pun yang pernah saya lihat. Kami hanya memiliki chip di bahu untuk pendengaran kami, yang berkata ‘Anda bukan yang paling berbakat,” ujar Iguodala, menyadur dari The Undefeated, Rabu (30/9/2020).

“Jadi, kami mengambil itu dan berkata, 'Bagaimana kami mendapatkan yang terbaik dari orang-orang di tim kami dan menjadikan semua orang senjata di keduanya ujung lantai.’ Itu adalah esensi sebenarnya dari memaksimalkan tim yang Anda miliki. Ini adalah organisasi yang jenius karena secara strategis membawa orang-orang tertentu dalam situasi khusus dan membawa mereka masuk agar cocok,” tuturnya.

BACA JUGA: Final NBA 2019-2020, Miami Heat Waspadai LeBron James

Sementara itu, Iguodala cukup berpengalaman di final NBA. Ia sudah empat kali tampil di final NBA bersama Golden State Warriors pada 2015-2018. Iguodala saat itu berhadapan dengan Ceveland Cavaliers yang diperkuat King James –julukan LeBron James.

Iguodala bersama Warriors berjaya pada final 2015, 2017, dan 2018. Pengalaman itu akan menjadi bekal Iguodala saat berhadapan dengan Lakers. Ia berpeluang mengukir prestasi serupa di final musim ini.

(mrh)