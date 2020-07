BRNO – Pihak MotoGP akhirnya memberi kepastian soal nasib tiga seri di luar Eropa, yakni GP Argentina, Thailand, dan Malaysia. Sempat tertunda, kini MotoGP Argentina, Thailand, dan Malaysia pada musim ini dipastikan batal digelar.

Hal itu telah diumumkan secara resmi oleh pihak MotoGP lewat laman resmi mereka. Keputusan ini pun disayangkan oleh pihak MotoGP karena mereka sejatinya berharap bisa tetap menggelar balapan di luar Eropa.

Unfortunately, due to the ongoing coronavirus outbreak, we can confirm that we won't be going to Malaysia, Thailand or Argentina



But an additional Grand Prix is to be added after the #ValenciaGP at a venue in Europe. Full details below 👇#MotoGP | 📰https://t.co/jdkLwMngLW— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 31, 2020