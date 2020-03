JAKARTA – Turnamen bulu tangkis All England 2020 Super 1000 bakal segera digelar. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia pun bakal turut ambil bagian dalam kejuaraan bulu tangkis tertua yang akan berlangsung di Arena Birmingham, Inggris, pada 11 hingga 15 Maret 2020.

Jelang mentas di All England, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Susy Susanti, pun membicarakan soal target Indonesia di All England 2020. Ia mengatakan bahwa satu target gelar juara dipasang dalam gelaran All England 2020.

Susy mengatakan target tersebut dipasang dengan melihat capaian Indonesia pada tahun lalu. Pada gelaran All England 2019, Indonesia memang berhasil meraih satu gelar juara dari nomor ganda putra lewat aksi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Meski memasang target satu gelar juara, Susy tak menyebutkan secara spesifik dari sektor mana titel tersebut diharapkan dapat dicapai. Hal itu dilakukan agar tak membebani atlet tertentu di ajang All England 2020.

“Target kami tetap satu gelar, mempertahankan yang tahun lalu. Tapi, saya tidak menyebutkan sektor mana, karena tidak ingin membebani atlet tertentu,” ujar Susy, sebagaimana dikutip dari laman resmi PBSI, Kamis (5/3/2020). “Memang yang paling berpeluang ada di sektor ganda putra. Tapi, tunggal putra, ganda putri, dan ganda campuran memiliki peluang yang sama. Untuk tunggal putri bukannya pesimis, tapi kami lebih realistis melihat persaingan di lapangannya,” tukasnya.

