MANILA – Marlando Sihombing dan An Tan Kiong berjuang untuk Indonesia di cabang olahraga (cabor) biliar SEA Games 2019. Marlando berlaga di pra-perempatfinal nomor english billiards single sedangkan An Tan Kiong tampil di perempatfinal nomor cushion carom.

Namun, dua atlet biliar Indonesia itu meraih hasil yang berbeda di Manila Hotel Tent, Kamis (5/12/2019). Marlando yang bertemu dengan wakil Malaysia, Teh Adwin menunjukkan performa yang baik. Pada putaran pertama, Marlando menang telak atas sang lawan dengan skor 100-10.

Dominasi terus ditunjukkan Marlando di putaran selanjutnya dengan menorehkan kemenangan 101-56 atas Adwin. Pada putaran ketiga, kemenangan tentu jadi target Marlando lagi tetapi ia justru kalah 93-100 dari Adwin. Kekalahan itu tidak berpengaruh banyak karena pada putaran keempat, Marlando menang 102-46 sekaligus mengamankan satu tiket ke babak selanjutnya.

Patut disayangkan, An Tan Kiong gagal mengikuti jejak Marlando. An Tan Kiong bertemu dengan wakil Vietnam, Pham Canh Phuc di babak perempatfinal. An Tan Kiong yang berusia 70 tahun menunjukkan penampilan yang baik tetapi Phuc mampu mengalahkannya dengan skor 31-100.

Sebelum Marlando dan An Tan Kiong tampil, Angeline Ticoalu dan Fatrah Masum lebih dulu berlaga. Angeline lebih dahulu meraih kemenangan dalam pertandingan pra-perempatfinal di nomor 9-ball pool singles putri. Angeline tampil begitu tangguh saat berhadapan dengan wakil Vietnam, Le Doan Thi Ngoc, sehingga menang dengan skor telak 7-0. Fatrah Masum yang juga turun di nomor yang sama meraih kemenangan juga. Fatrah menundukkan wakil Singapura, Suvene Ng Yi Huan, dengan skor tipis 7-6. Kemenangan yang diraih Marlando, Angeline dan Fatrah diharapkan terus berlanjut hingga berakhir dengan meraih medali di SEA Games 2019.