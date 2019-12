MANILA – Indonesia kembali meraih medali emas di SEA Games 2019 dari cabang olahraga (cabor) sepak takraw nomor ganda putra. Tim sepak takraw Indonesia menundukkan Myanmar dalam dua pertandingan langsung dengan skor 21-18 dan 21-15 di partai puncak.

Partai puncak menggunakan forma best of three sehingga tim yang memenangkan dua pertandigan awal dipastikan keluar sebagai pemenang. Tim sepak takraw Indonesia menurunkan ganda putra, Muhammad Muliang/Saiful Rijal di pertandingan pertama.

Muliang/Saiful berhadapan dengan ganda putra Myanmar, Aung Naing Oo/Zin Min Oo. Pertandingan tersebut berjalan dengan ketat tetapi Muliang/Saiful mampu meraih kemenangan 21-18 atas Aung /Zin. Poin pertama pun didapatkan tim sepak takraw Indonesia.

Kemenangan di pertandingan pertama menular ke laga selanjutnya. Ganda putra Indonesia, Andi Saputra/Mandeg Suharno mampu meraih kemenangan meyakinkan atas wakil Myanmar, Aung Myo Naing/Zin Ko Ko dengan skor 21-15. Dengan dua kemenangan maka medali emas otomatis menjadi milik tim sepak takraw Indonesia.

Sementara itu, Myanmar harus puas dengan medali perak. Kemudian medali perunggu menjadi milik bersama dari Vietnam dan Filipina. Dengan hasil yang diraih tim sepak takraw Indonesia maka perolehan medali emas Indonesia pun bertambah. Kini Indonesia secara keseluruhan telah mengoleksi 88 medali dengan rincian 24 emas, 32 perak dan 32 perunggu. Akan tetapi, Indonesia masih tertahan di posisi tiga pada klasemen sementara SEA Games 2019. Filipina tetap menduduki posisi pertama sedangkan Vietnam berada di bawahnya.