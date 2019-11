ULTIMATE Fighting Championship (UFC) bakal menyajikan pertarungan menarik kembali dalam waktu dekat ini. Laga bertajuk UFC 244 itu dipastikan bakal memiliki pertarungan antara Nate Diaz yang akan melawan Jorge Masdival di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat (AS), pada 2 November 2019.

Diaz yang sebelumnya sudah bermain di UFC 241 pada 17 Agustus 2019 kemarin berhasil melakoni laga comeback-nya dengan sangat baik. Berhadapan dengan Anthony Pettis di Honda Center, California, AS, Diaz mampu meraih kemenangan di laga pertamanya usai absen selama kurang lebih tiga tahun itu.

Kini, Diaz pun sudah didaftarkan kembali untuk bertarung di laga UFC 244. Lawannya tersebut adalah Masdival. Pertandingan tersebut pun dikabarkan MMAmania, Senin (9/9/2019), bakal tanpa ada perebutan gelar.

Meskipun tak ada gelar yang dipertaruhkan, namun pertarungan antara Diaz vs Masdival tetap layak menjadi pertarungan terbaik di tahun ini. Sebab kedua petarung tersebut bisa dikatakan adalah yang terbaik di ajang UFC.

Sebab itu, banyak para pecinta UFC yang mengaku sudah tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan di Madison Square Garden tersebut. Salah satu yang menantikan dan bakal memastikan menonton langsung itu adalah legenda WWE (World Wrestling Entertainment), Dwayne Johnson.

The People’s Champ is hyped for the People’s Main Event #UFC244 pic.twitter.com/hZ9ozWSc4Z — UFC (@ufc) September 7, 2019

Dalam suatu postingan UFC yang memberitahukan pertandingan antara Diaz vs Masdival, Johnson mengomentari bahwa dirinya bakal berusaha untuk menyaksikan pertarungan itu sebisa mungkin. Tampaknya aktor Hollywood yang kerap dipanggap The Rock itu sudah sangat menantikan pertarungan antara Diaz vs Masdival tersebut.

“Saya bakal melakukan semua hal untuk bisa berada di sana (Madison Square Garden) untuk hal tersebut. Ya tentu saja,” tulis Johnson, mengutip dari komentarnya di IG.