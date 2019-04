ROMA – Layout Circuit of The Americas (COTA) memang sedikit menantang bagi semua pembalap di kelas MotoGP. Namun, tidak demikian halnya dengan pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli. Ia mengaku cukup menyukai sirkuit yang berada di Austin, Amerika Serikat (AS).

Franco Morbidelli merupakan satu dari empat pembalap di grid MotoGP yang pernah meraih kemenangan di COTA, meski di kelas lebih rendah yakni Moto2. Kemenangan tersebut diraih pembalap asal Italia itu pada ajang Moto2 2017.

Namun, pada debutnya musim lalu di MotoGP, Morbidelli gagal memetik poin. Ia hanya mampu menyelesaikan lomba di peringkat 21. Tentu saja hasil buruk itu ingin segera dihapus guna memperbaiki catatannya.

“Saya benar-benar menyukai Circuit of The America. Saya sudah pernah menang di sana, pada tahun di mana saya memenangi Kejuaraan Moto2,” ujar Franco Morbidelli, melansir dari Crash, Rabu (10/4/2019).

“Tahun lalu COTA adalah trek di mana kami mengalami banyak masalah, tetapi tahun ini semuanya berbeda,” tukas pembalap berusia 24 tahun itu.

COTA memang merupakan sirkuit yang unik. Meski berkarakter anti clockwise atau berlawanan arah jarum jam, sirkuit yang baru selesai dibangun pada 2012 tersebut memiliki jumlah tikungan yang cukup imbang, yakni 11 ke kiri dan sembilan ke kanan serta satu trek lurus sepanjang 1,2 kilometer (km).

