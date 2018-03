DOHA – Hasil memuaskan didapat pembalap Tim Yamaha Tech3, Johann Zarco, sepanjang melakoni sesi uji coba pramusim MotoGP 2018. Bagaimana tidak, pembalap asal Prancis itu kerap bertarung memperebutkan tempat di posisi teratas. Namun demikian, Zarco tetap merasa kalau dirinya masih tidak begitu cepat.

Pada saat sesi uji coba di Sirkuit Buriram, Thailand, Zarco berhasil mencatatkan waktu 1 menit 29,867 detik dan menempati posisi kedua. Sedangkan pada saat uji coba pramusim di Sirkuit Losail, Qatar, pembalap 27 tahun itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 54,029 detik.

Banyak pihak memprediksi bahwa Zarco akan mencatatkan penampilan gemilang pada seri perdana MotoGP 2018 di Sirkuit Losail, mengingat hasil impresif yang ditunjukkannya saat tes pramusim. Namun, nyatanya Zarco masih terbayang akan kejadian musim lalu di Sirkuit Losail.

Di musim lalu Zarco harus terjatuh saat sedang bersaing di posisi terdepan MotoGP Qatar. Tak ayal, rookie of the year 2017 itu pun tak bisa melanjutkan balapan hingga selesai. Ia mengaku bahwa saat out dirinya kurang tenang dan justru tergesa-gesa. Maka dari itu, ia akan mencoba memperbaikinya di musim ini, termasuk juga dalam hal catatan waktu yang dinilainya masih lamban.

“Ketika saya mencoba menemukan kecepatan lari motor, saya sedikit lambat. Sangat konstan, tapi terlalu pelan. Kami tahu mengapa dan kami masih memiliki balapan akhir pekan untuk menyiapkan kecepatan yang lebih baik setelah tiga hari tes saya tidak ingin melakukan kesalahan. Jadi saya mungkin sedikit terlalu tenang,” ujar Crash, Senin (5/3/2018).

“Ketika Anda pergi balapan, Anda memiliki pikiran yang sangat agresif, siap untuk bertarung. Dan ketika saya melaju untuk putaran akhir saya sedikit kelelahan dan setelah mendapatkan waktu putaran yang bagus saya senang dan hanya menunggu untuk menyudahi hari,” lanjut pembalap juara Moto2 dua kali itu.

Zarco sendiri merupakan salah satu pembalap yang cukup diperhitungkan untuk gelaran MotoGP 2018. Pasalnya, di musim lalu, ketika memasuki pengujung kejuaraan Zarco sebanyak dua kali menyudahi balapan di posisi tiga besar. Menempati posisi ketiga di GP Malaysia dan menjadi runner-up di GP Valencia.

(fmh)