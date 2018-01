RUFEA – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez mencoba untuk relaksasi jelang MotoGP 2018. Rider berjuluk The Baby Alien itu memilih Rufea, Lleida, Spanyol sebagai tempat dirinya melepas penat sekaligus menenangkan diri sebelum memulai kompetisi baru pada musim ini.

Marquez sengaja memilih Rufea lantaran dekat dengan sungai Segre yang di sekelilingnya terdapat tempat latihan motocross. Pembalap berusia 24 tahun itu memang dikenal menjalani hobi motocross di sela-sela kesibukannya dan saat waktu senggang.

Baca juga: Marquez Sambut Tahun Baru dengan Status Juara Bertahan MotoGP

Tak ayal, Marquez sudah menganggap Rufea sebagai rumah keduanya. Ia pun mengaku senang dapat menikmati pemandangan indah yang disuguhkan kawasan Rufea sebagai tempat relaksasi.

Di sisi lain, Marquez melakukan peremajaan diri untuk menjaga kondisi fisiknya agar tetap fit dan stabil selama sesi pramusim. Ia dan para pembalap lain bakal menjajal Sirkuit Sepang, Malaysia sebagai agenda pertama sesi tes pramusim resmi MotoGP 2018 pada 28-30 Januari.

“Rufea merupakan rumah kedua saya. Saya sering berlatih di sini dan saya juga akan datang ke sini untuk bermeditasi ketika kompetisi tidak berjalan seperti yang direncanakan,” ungkap Marquez mengutip dari Sky Sports, Kamis (4/1/2018).

Baca juga: Ini Video Aksi Marc Marquez di Lintasan Motocross

Marquez menyampaikan Rufea sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan latihan motocross. Ia juga ingin membagikan seputar pengalaman dan kemampuannya di dunia balap kepada para pembalap lainnya yang mengikuti sesi motocross.

“Inilah cara dan tempat terbaik saya untuk berlatih. Di sini ada banyak anak-anak berlatih, dan saya sangat menyukai hal itu. Terkadang saya memberi tips tentang gaya mengemudi kepada mereka. Saat saya benar-benar bosan, saya akan berenang,” tuturnya.

Pasando el dia entre amigos en L’Albi! Hemos disfrutado como niños!

Fun day in L’Albi with good friends! We enjoyed a lot!!#FlatTrack #NoRules pic.twitter.com/KDHi4LHUzg— Marc Márquez (@marcmarquez93) 30 Desember 2017