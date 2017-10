AJANG balap MotoGP 2017 akan memasuki seri ke-15 yang berlangsung di Sirkuit Ring Motegi, Jepang, Minggu 15 September 2017. Seluruh pembalap saat ini tengah mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan hasil maksimal pada balapan nanti.

Salah satunya adalah rider Tim Repsol Honda, Marc Marquez. The Baby Alien –julukan Marquez– saat ini tengah berlatih untuk mempersiapkan diri tampil di MotoGP Jepang 2017.

Baca Juga: Jaga Peluang Juara MotoGP 2017, Marquez: Saya Fokus Incar Poin Penting di 4 Seri Berikutnya

Namun, Marquez tidak berlatih dengan motor RC213V miliknya. Pemuncak klasemen sementara MotoGP 2017 tersebut memilih mengendarai motor trail sebagai menu latihannya menyambut balapan akhir pekan depan.

Marquez pun tidak lupa membagikan momen latihannya tersebut kepada lebih dari dua juta pengikutnya di media sosial Twitter. Ia pun memberikan caption “Persiapan untuk bagian terakhir musim ini” pada foto yang dibagikan di media sosial Twitter-nya.

Preparando final de temporada!

Preparing last part of the season! pic.twitter.com/RLWsXNHNBR— Marc Márquez (@marcmarquez93) October 5, 2017