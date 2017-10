PADANG - Karateka asal Sumatera Barat (Sumbar), Huggies Yustisio berkesempatan mengikuti kejuaraan dunia World Karate Federation (WKF) di Barcelona, Spanyol pada 25 sampai 29 Oktober 2017 mewakili Indonesia.

"Huggies dipanggil PB Forki setelah sukses mendapatkan emas dan best of the best di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI beberapa waktu lalu," kata Ketua Umum Perguruan Karate Inkanas Sumbar, Irwan Prayitno.

Huggies merupakan karateka Inkanas Sumbar yang pertama masuk timnas karate Indonesia di ajang Kejuaraan Dunia Karate WKF di Barcelona, Spanyol.

"Hal ini cukup membanggakan dan diharapkan Huggies bisa mengharumkan nama Indonesia dan Inkanas Sumbar di ajang tersebut," ujar Irwan yang juga Gubernur Sumbar itu.

Selama ini karateka Inkanas Sumbar jarang bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Namun dengan adanya Huggies yang menembus Pelatnas PB Forki untuk kejuaraan dunia diharapkan karateka lainnya bisa termotivasi mengasah kemampuannya sehingga berprestasi di tingkat nasional.

"Saya harap masuknya Huggies ke Pelatnas PB Forki tidak menjadi yang terakhir, harus ada karateka lainnya menyusul masuk Pelatnas. Saya yakin yang lain akan termotivasi, kemudian pelatih juga bisa melatih lebih baik lagi sehingga muncul karateka berkelas nasional," kata dia.

Pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI, 22-24 September 2017 Inkanas Sumbar sukses mendapatkan dua medali yaitu satu emas dan satu perunggu. Emas disumbangkan Huggies di kelas 68 kilogram putra dan perunggu disumbangkan Della Safitri di kelas 50 kilogram under 21 putri.

Kemudian, Huggies juga sukses menyabet gelar best of the best sehingga dipanggil masuk Pelatnas PB Forki untuk Kejuaraan Dunia WKF di Barcelona Spanyol.

Sementara Huggies Yustisio menyebutkan keberhasilannya meraih emas dan best of the best di Kejurnas Karate Piala Panglima TNI tersebut tidak terlepas dari latihan keras dan bimbingan pelatih. Untuk itu ia bertekad bisa meraih hasil maksimal di Kejuaraan Dunia WKF 2017.

"Saya siap dengan latihan keras dan bimbingan pelatih akan memberikan kemampuan terbaik. Mohon doa restu pak gubernur dan masyarakat Sumbar," katanya.

Huggies merupakan salah satu karateka masa depan Sumbar yang berasal dari Solok. Sebelum meraih emas di Kejurnas Karate Piala Panglima TNI, Huggies adalah peraih emas Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017.

Kemudian ia pernah mendapatkan perak di Kejuaraan karate Malaysia Open 2016. Selain berprestasi di bidang karateka, Huggies juga berprestasi di bidang akademik dengan menjadi juara II Olimpiade Geografi di Universitas Andalas 2016 dan juga tercatat sebagai anggota Paskibraka.

(fmh)