Ukir Sejarah, Veda Ega Pratama Jadi Pembalap Indonesia Pertama yang Meraih Pole Position di Moto3!

VENTNOR - Veda Ega Pratama berhasil merebut pole position di Moto3 Australia 2026. Ia mengukir sejarah sebagai pembalap asal Indonesia pertama yang meraih start terdepan di ajang balap grand prix!

Veda Ega sukses menjadi yang tercepat dalam kualifikasi di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Sabtu (24/10/2026) pagi WIB. Rider Honda Team Asia itu mencetak waktu terbaik 1 menit 35,299 detik.

1. Perjalanan Veda Ega Pratama

Perjalanan Veda Ega untuk meraih pole position tidaklah mudah. Ia harus melewati latihan bebas pertama, kedua, dan kualifikasi pertama (Q1) untuk lolos langsung ke Q2.

Di kualifikasi pertama, Veda Ega merebut posisi empat dan lolos ke Q2. Penampilan solid dan impresif pembalap asal Gunungkidul itu membawanya pada pole position Moto3 Australia 2026.

Dengan demikian, Veda akan memulai balapan utama Moto3 Australia 2026 dari grid terdepan. Sementara di urutan kedua, ada Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team) dengan selisih +0,021 detik.

Kemudian di urutan ketiga, ada Joel Kelso (GRYD Miav Racing) yang terpaut +0,067 detik dari Veda. Hasil ini merupakan catatan terbaik baginya di Moto3 2026.