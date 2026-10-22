Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Australia 2026 di Vision+

JAKARTA – MotoGP Australia 2026 siap menghadirkan persaingan sengit para rider di Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia. Digelar pada 23–25 Oktober 2026, balap ini akan diramaikan oleh rangkaian sesi latihan, Qualifying, Sprint, hingga Race yang menjadi puncak persaingan di kelas utama MotoGP.

Buat kamu yang tidak mau ketinggalan aksi dan duel sengit para pembalap, saksikan keseruan MotoGP Australia 2026 melalui SPOTV 2 di VISION+. Klik link di sini untuk menonton streaming dan mengikuti persaingan MotoGP dari mana saja.

Jadwal MotoGP Australia 2026

Berikut jadwal tayangan MotoGP Australia 2026 di SPOTV 2, dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

Jumat, 23 Oktober 2026

04.55 WIB — Free Practice 1

09.10 WIB — Practice

Sabtu, 24 Oktober 2026

04.35 WIB — Free Practice 2

06.45 WIB — Qualifying

10.30 WIB — Sprint

Minggu, 25 Oktober 2026

09.15 WIB — Race

Tantangan Seru di Phillip Island!

Phillip Island Grand Prix Circuit menjadi salah satu lintasan yang menarik dalam kalender MotoGP. Kombinasi tikungan cepat dan trek yang mengalir menuntut para pembalap memiliki keberanian, presisi, serta strategi yang tepat untuk menjaga kecepatan sepanjang balapan.