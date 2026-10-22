JAKARTA – MotoGP Australia 2026 siap menghadirkan persaingan sengit para rider di Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia. Digelar pada 23–25 Oktober 2026, balap ini akan diramaikan oleh rangkaian sesi latihan, Qualifying, Sprint, hingga Race yang menjadi puncak persaingan di kelas utama MotoGP.
Buat kamu yang tidak mau ketinggalan aksi dan duel sengit para pembalap, saksikan keseruan MotoGP Australia 2026 melalui SPOTV 2 di VISION+. Klik link di sini untuk menonton streaming dan mengikuti persaingan MotoGP dari mana saja.
Jadwal MotoGP Australia 2026
Berikut jadwal tayangan MotoGP Australia 2026 di SPOTV 2, dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).
Jumat, 23 Oktober 2026
04.55 WIB — Free Practice 1
09.10 WIB — Practice
Sabtu, 24 Oktober 2026
04.35 WIB — Free Practice 2
06.45 WIB — Qualifying
10.30 WIB — Sprint
Minggu, 25 Oktober 2026
09.15 WIB — Race
Tantangan Seru di Phillip Island!
Phillip Island Grand Prix Circuit menjadi salah satu lintasan yang menarik dalam kalender MotoGP. Kombinasi tikungan cepat dan trek yang mengalir menuntut para pembalap memiliki keberanian, presisi, serta strategi yang tepat untuk menjaga kecepatan sepanjang balapan.