Jadwal MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Berjaya di Perpisahan Sirkuit Phillip Island?

Simak jadwal MotoGP Australia 2026 yang akan digelar di Sirkuit Phillip Island untuk terakhir kali (Foto: Facebook/MotoGP)

VENTNOR – Jadwal MotoGP Australia 2026 sudah diketahui. Akankah Marc Marquez berjaya di perpisahan dengan Sirkuit Phillip Island?

MotoGP 2026 memasuki seri ke-18. Balapan bertajuk MotoGP Australia 2026 itu akan digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, 23-25 Oktober.

1. Marc Marquez 4 Kali Menang

Jorge Martin melaju di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 kian sengit. Jorge Martin masih bercokol di puncak klasemen dengan 355 poin. Ia unggul hanya 2 angka saja dari terdekat Marc Marquez.

Sang juara dunia bertahan meninggalkan MotoGP Mandalika 2026 dengan penuh senyum. Memprediksi akan tertinggal poin cukup jauh, nyatanya hoki masih menaungi Marquez pulang dari Lombok.

Kini, momentum bisa jadi berbalik ke arah Marquez. Pasalnya, pria asal Spanyol itu sudah empat kali menang di Phillip Island pada 2015, 2017, 2019, dan 2024.

Sayangnya, karakter sirkuit yang mengalir akan jadi tantangan buat Ducati Desmosedici GP dan dinilai lebih cocok dengan Aprilia RS-GP. Tapi, tata letak yang berlawanan dengan arah jarum jam, adalah makanan empuk buat Marquez.