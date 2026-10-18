Kisah Beda Nasib Debut Megawati Hangestri di Liga Korea Selatan: Perkasa di Red Sparks, Merana Bersama Hyundai Hillstate

PERJALANAN awal Megawati Hangestri Pertiwi bersama klub barunya, Hyundai Hillstate, dibuka dengan catatan kurang menyenangkan. Bintang bola voli asal Indonesia itu harus menelan pahitnya kekalahan pada turnamen KOVO Cup 2026.

Kondisi ini bertolak belakang dengan debut manis yang pernah diukirnya saat membela Red Sparks pada 17 Oktober 2023. Kala itu, Megawati sukses membawa Red Sparks membantai IBK Altos tiga set langsung (25-15, 25-15, 25-23) sembari membukukan 21 poin.

Sayangnya, keberuntungan belum berpihak pada pevoli yang akrab disapa Megatron tersebut di klub barunya. Laga perdananya bersama Hillstate di Jinnam Gymnasium, Rabu 14 Oktober 2026, justru berakhir kekalahan telak 0-3 (17-25, 16-25, 18-25) dari Hi-Pass.

1. Tersingkir dari KOVO Cup 2026

Rangkaian hasil buruk Hyundai Hillstate berlanjut pada pertandingan kedua Grup B, Jumat 16 Oktober 2026. Menghadapi GS Caltex di tempat yang sama, tim asuhan Kang Sung-hyung kembali bertekuk lutut tiga set langsung dengan skor 23-25, 15-25, dan 22-25.

Dua kekalahan beruntun tersebut memastikan langkah Hyundai Hillstate terhenti di fase grup KOVO Cup 2026 sebagai juru kunci. Mereka dipastikan gagal melaju ke babak semifinal dalam turnamen pramusim ini.

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Kendati timnya terpuruk, performa individu Megawati tetap patut diacungi jempol. Pevoli kelahiran Jember tersebut berhasil mengumpulkan total 29 poin dari dua laga, yakni 14 poin saat bersua Hi-Pass dan 15 poin kala melawan GS Caltex.

2. Menatap Liga Utama

Statistik hebat itu membuktikan ketajaman Megawati yang belum pudar meski baru saja pulih dari cedera lutut. Selain Megawati, legiun asing Jordan Wilson juga tampil produktif dengan menyumbang 15 angka di laga perdana.