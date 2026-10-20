Line Up Honda di MotoGP 2027: Diogo Moreira-Quartararo di HRC, Johann Zarco Didampingi Debutan David Alonso di LCR?

JAKARTA - Honda dikabarkan telah menunjuk Dioga Moreira dan Fabio Quartararo di tim pabrikan HRC (Honda Racing Corporation) untuk MotoGP 2027. Sementara David Alonso yang bakal debut tahun depan akan mendampingi Johann Zarco di tim satelit Honda yakni LCR.

1. Line Up Honda

Hal ini sebagaimana menurut laporan Sky Sport. Dilaporkan, keputusan itu sudah diambil oleh jajaran petinggi Honda dan kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi.

Pilihan ini tidak akan terlalu mengejutkan, mengingat apa yang ditunjukkan Diodo Moreira sepanjang musim pertamanya di MotoGP, terutama dalam tes terbaru di Austria dengan motor 850 baru.

Bagi Honda, ini jelas bukan keputusan sederhana. Tahun 2027 akan menjadi tahun nol yang sesungguhnya bagi MotoGP, dengan debut mesin 850 cc, ban Pirelli baru, serta regulasi teknis yang mengalami revisi besar-besaran. Revolusi yang juga dapat mengubah peta kekuatan saat ini dan di mana HRC ingin kembali memainkan peran utama.

Diogo Moreira (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)

2. Moreira Yakinkan Honda

Saat Honda memutuskan berinvestasi pada Diogo Moreira dengan membawanya ke MotoGP pada 2026 bersama tim LCR, jelas proyek tersebut memiliki perspektif jauh lebih panjang daripada sekadar satu musim pembelajaran. Melansir GP One, juara dunia Moto2 2025 asal Brasil itu datang ke kelas utama dengan bekal talenta besar, tetapi juga harus beradaptasi dengan motor yang sangat berbeda dari yang dikendarainya hingga saat itu.

Perkembangannya berlangsung bertahap, tanpa lompatan besar, tetapi justru konsistensi inilah yang kabarnya meyakinkan para teknisi Jepang.

"Moreira menunjukkan bahwa ia mampu belajar dengan cepat dan, terutama, memiliki kecepatan alami yang dapat menjadi senjata penting dengan MotoGP baru," demikan laporan tersebut.