Lelah Diremehkan di Ducati, Casey Stoner Ungkap Alasan Gelar Juara MotoGP 2011 Bersama Honda Lebih Spektakuler

LEGENDA balap MotoGP, Casey Stoner, kembali mengenang momen emosional saat mengunci gelar juara dunia keduanya pada musim 2011 bersama Repsol Honda. Pencapaian tersebut dirasa sangat krusial bagi pembalap asal Australia ini lantaran berhasil membungkam keraguan publik yang kerap memandang sebelah mata bakat besarnya.

Sebelum hijrah ke Honda, Stoner meraih gelar juara dunia pertamanya bersama Ducati pada musim 2007. Namun, kesuksesan tersebut diiringi narasi skeptis dari banyak pihak yang menilai kemenangannya semata-mata karena keunggulan mesin 800cc Ducati dan performa superior ban Bridgestone dibanding rivalnya.

Kritikan yang berlangsung bertahun-tahun itu membuat Stoner merasa bakat alaminya tidak pernah diapresiasi secara adil. Keputusannya berpindah ke Honda pada 2011 pun menjadi pembuktian mandiri untuk menjawab keraguan publik bahwa ia bisa menang di atas pabrikan berbeda.

"Saya menerima banyak kritik dalam waktu yang cukup lama. Karena keunggulan mesin Ducati, semua orang mengira saya mengendarai motor terbaik. Orang-orang tidak percaya pada bakat saya, mereka hanya percaya pada kekuatan motor Ducati," ungkap Stoner, dikutip dari laman resmi MotoGP, Senin (19/20/2026).

"Jadi, ketika pindah ke Honda yang sudah lama tidak mencicipi gelar juara, lalu kami langsung memenangkan kejuaraan untuk mereka, itu menjadi kebanggaan yang sangat besar bagi saya. Saya tidak bertarung hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bersama seluruh tim," tambahnya.

Casey Stoner

1. Momen Bersejarah di Kandang Sendiri

Penentuan gelar juara dunia 2011 terjadi dalam situasi unik dan dramatis pada seri GP Australia di Sirkuit Phillip Island. Momen tersebut bertepatan langsung dengan hari ulang tahun Stoner yang ke-26, sekaligus menandai kemenangan kelimanya secara beruntun di balapan kandang tersebut.

Peluang mengunci gelar juara lebih awal terbuka lebar setelah rival terdekatnya, Jorge Lorenzo, terpaksa mengundurkan diri akibat cedera jari tangan kiri dalam insiden kecelakaan di sesi Warm Up. Absennya Lorenzo seketika mengubah pendekatan balap Stoner dari mengincar kemenangan mutlak menjadi tampil lebih kalkulatif.