Mending Lawan Marc Marquez atau Francesco Bagnaia? Jorge Martin Bilang Begini

Jorge Martin membandingkan perebutan gelar juara dunia menghadapi dua pesaing terberat yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia (Foto: Facebook/MotoGP)

JORGE Martin membandingkan perebutan gelar juara dunia menghadapi dua pesaing terberat yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Mana yang lebih berat menurutnya?

Martin tengah memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 355 poin. Ia unggul 2 angka dari Marquez yang berada tepat satu setrip di bawahnya dengan 5 seri tersisa.

1. Marc Marquez atau Francesco Bagnaia?

Francesco Bagnaia melaju di depan Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Ducati Corse)

Ketatnya persaingan mengingatkan Martin kepada perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023 dan 2024. Di kedua kesempatan itu, ia terlibat duel sengit dengan Bagnaia, bahkan hingga seri terakhir.

Martin gagal di 2023 tapi berhasil jadi juara dunia pada 2024. Kali ini, pembalap tim Aprilia Racing itu bersaing dengan sosok yang sangat berpengalaman dalam perebutan titel bergengsi.

Lalu, siapa menurut Martin yang lebih berat di antara keduanya? Tentu saja jawabannya adalah sang kompatriot sekaligus seniornya, Marc Marquez.

“Buat saya, tidak ada bedanya. Tapi, tentu saja (lebih berat lawan) Marc. Saya punya pengalaman dua kali juara dunia (Moto3 dan MotoGP), tetapi dia punya sembilan pengalaman,” kata Martin, dinukil dari Crash, Minggu (17/10/2026).