Marc Marquez Diminta Keluarkan Trik Andalan agar Juara MotoGP 2026!

PEMBALAP Gresini Racing, Alex Marquez, meminta kepada Marc Marquez untuk mengeluarkan trik andalan agar juara MotoGP 2026. Ia menyebut hanya trik-trik di luar nalar yang akan membantu The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juara MotoGP 2026.

Marc Marquez masih dalam trek tepat juara MotoGP 2026. Hingga seri ke-17 MotoGP 2026, Marc Marquez duduk di posisi dua dengan 353 angka, terpaut dua poin dari Jorge Martin (Aprilia Racing) di puncak.

Marc Marquez berjuang untuk juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

1. Aprilia Racing Kuat di 3 Sirkuit

MotoGP 2026 masih menyisakan lima seri lagi. Sebut saja Australia pada 25 Oktober 2026, Malaysia (1 November 2026), Qatar (8 November 2026), Portugal (22 November 2026) dan Valencia (29 November 2026).

Dari lima balapan itu, Alex Marquez menilai Aprilia Racing kuat di tiga race di antaranya, yakni Australia, Qatar dan Portugal. Demi menjaga peluang juara, Alex Marquez meminta Marc Marquez tampil habis-habisan.

“Persaingan perebutan gelar juara dunia masih sangat terbuka, meskipun sekarang kami akan menghadapi sirkuit seperti Australia, Qatar, dan Portimao. Di sirkuit-sirkuit tersebut, Aprilia akan tampil sangat baik,” kata Alex Marquez, Okezone mengutip dari Crash.net, Jumat (16/10/2026).

“Marc (Marquez) harus mengeluarkan trik-trik andalannya,” lanjut Alex Marquez.