Reaksi Kocak An Se Young saat Disuruh Pindah ke Sektor Putra karena Terlalu Jago di Tunggal Putri

PENAMPILAN luar biasa yang diperlihatkan tunggal putri andalan Korea Selatan, An Se Young di panggung bulu tangkis dunia memang kerap membuat banyak orang terpukau. Terbaru, sang peraih emas Olimpiade Paris 2024 tersebut kembali menunjukkan kelasnya setelah memenangkan medali emas Asian Games 2026 di nomor individu.

Kini, An Se Young tengah berjuang di ajang Denmark Open 2026 dan ada momen menarik justru terjadi pada sesi wawancara pascamatch bersama Badminton World Federation (BWF). Wartawan secara berseloroh menanyakan apakah ia berniat menjajal sektor tunggal putra mengingat betapa tangguhnya ia di sektor putri saat ini.

Mendengar pertanyaan di luar dugaan itu, bintang muda Korea Selatan tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ia menolak gagasan tersebut sambil menegaskan komitmennya di sektor yang membesarkan namnya.

"Anda bicara apa sih? Enggak lah, enggak mau. Saya benar-benar mencintai tunggal putri," jawab An Se Young sambil terkekeh merespons lelucon tersebut, dikutip dari New Straits Times, Sabtu (17/10/2026).

1. Peluang Menjajal Sektor Ganda Putri

Kendati menolak mentah-mentah ide bermain di sektor putra, An Se Young justru memperlihatkan ketertarikan saat ditanya mengenai potensi bermain di ganda putri. Ia mengaku cukup penasaran untuk mencoba pengalaman baru tersebut jika ada kesempatan di masa depan.

An Se Young lolos ke final Indonesia Open Okezone

Bahkan, pebulu tangkis berusia 22 tahun ini sudah memikirkan beberapa nama rekan senegaranya yang dinilai cocok untuk menjadi pasangannya di lapangan. Dua nama pebulu tangkis papan atas Korea Selatan pun langsung terlintas di pikirannya.

An Se Young menyebutkan Kim Ga Eun (peringkat 13 dunia) dan Sim Yu Jin (peringkat 16 dunia) sebagai kandidat ideal. Menurutnya, kedua pemain tersebut memiliki kualitas permainan ganda yang sangat solid.