Hasil Perempatfinal Denmark Open 2026: Putri KW Angkat Koper Usai Kalah dari Wang Zhi Yi

ODENSE - Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus merelakan tiket babak empat besar usai takluk dari unggulan China, Wang Zhi Yi, pada babak perempatfinal Denmark Open 2026. Bermain di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, pada Jumat (16/10/2026) sore WIB, Putri harus menyerah lewat pertarungan dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Putri KW -sapaan akrab Putri Kusuma Wardani- langsung tampil trengginas sejak awal gim pertama. Pebulu tangkis asal Tangerang, Banten, itu memaksimalkan setiap celah yang ada.

Wang Zhi Yi nampak kesulitan untuk mengembangkan permainan. Putri yang mendominasi permainan kemudian unggul telak pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-3.

Selepas rehat, Putri KW seperti kehilangan momentum. Dia kehilangan poin secara beruntun hingga Wang Zhi Yi mampu menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)

Kejar-kejaran poin terjadi menjelang laga gim pertama selesai. Sayangnya, Putri harus menyerahkan kemenangan gim pertama untuk Wang Zhi Yi dengan skor 17-21.